Νέα Σμύρνη: Καρέ-καρέ η επίθεση στον αστυνομικό που τραυματίστηκε (βίντεο)

Οι δράστες εξαπέλυσαν επίθεση σε μοτοσικλετιστές της Αστυνομίας, τραυματίζοντας σοβαρά έναν εξ αυτών.

Ένας αστυνομικός της ομάδας ΔΡΑΣΗ τραυματίστηκε στο κεφάλι, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στη Νέα Σμύρνη.

Ο αστυνομικός περνούσε με τη μοτοσικλέτα του από παράδρομο της Λεωφ. Συγγρού όπου δέχθηκε επίθεση από ομάδα κουκουλοφόρων Διαδηλωτής ρίχνει τον αστυνομικό από τη μηχανή. Στη συνέχεια άλλοι διαδηλωτές τρέχουν και του επιτίθενται, ενώ είναι πεσμένος στο έδαφος

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις των ΜΑΤ, ενώ έγινε αγώνας δρόμου να φτάσει ασθενοφόρο και διασώστες του ΕΚΑΒ για να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες και να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Αρχικά έφθασε ένας διασώστης με μοτοσικλέτα και στη συνέχεια ασθενοφόρο που τον παρέλαβε.

Ο αστυνομικός διακομίσθηκε το 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκε και ένας δεύτερος αστυνομικός, ελαφρά στο χέρι, ο οποίος επίσης μεταφέρθηκε στο ίδιο νοσοκομείο.

ΣΥΡΙΖΑ: Καταδικάζουμε απερίφραστα την επίθεση σε αστυνομικό

Ανακοίνωση για τα βίαια επεισόδια στη Νέα Σμύρνη εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα όσους επέλεξαν με πράξεις βίας να αμαυρώσουν μια ειρηνική διαμαρτυρία χιλιάδων κατοίκων, μαθητών εργαζομένων και καταστηματαρχών της Νέας Σμύρνης. Καταδικάζουμε απερίφραστα την επίθεση σε άνδρα της ελληνικής αστυνομίας.

Η βία δεν απαντιέται με βία Η βία μόνο δικαιώνει τη βία».

ΚΙΝΑΛ: Όλοι μαζί να απομονώσουμε τους οπαδούς της βίας, από όπου και αν προέρχονται

Αναλυτικά η ανακοίνωση απο το Γραφείο Τύπου του Κινήματος Αλλαγής:

Καταδικάζουμε απερίφραστα την επίθεση που οδήγησε στον τραυματισμό αστυνομικού απόψε στη Νέα Σμύρνη.

Την ώρα που οι πολίτες πληροφορούνται ότι σήμερα είχαμε ρεκόρ κρουσμάτων, κάποιοι επιμένουν να παίζουν παιχνίδια με τη φωτιά.

Κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση επιδίδονται σε ένα ρεσιτάλ ανευθυνότητας στήνοντας ένα σκηνικό σύγκρουσης, πόλωσης και διχασμού με θύματα τη δημόσια υγεία, την οικονομία, την κοινωνία και τελικά και την δημοκρατική ομαλότητα. Αυτό το σκηνικό επιβάλλεται να ανατραπεί.

Η χώρα και η κοινωνία μας έχουν ανάγκη ένα εθνικό σχέδιο για να τελειώνουμε με την πανδημία και να δουλέψουμε με σχέδιο και ενότητα για την επόμενη μέρα. Επιβάλλεται να διεξαχθεί άμεσα συζήτηση στη Βουλή μεταξύ των αρχηγών των κομμάτων για την κατάσταση που δημιουργείται.

Όλοι μαζί να απομονώσουμε τους οπαδούς της βίας, από όπου και αν προέρχονται.

ΚΚΕ: απαράδεκτος ο τραυματισμός του αστυνομικού

«Η μεγαλειώδης συγκέντρωση σωματείων, συλλόγων εργαζομένων, μαζικών φορέων, αλλά και χιλιάδων κατοίκων σήμερα στη Νέα Σμύρνη ενάντια στην απρόκλητη αστυνομική βία δεν αμαυρώνεται από τα επεισόδια που έστησαν κυβέρνηση, άλλοι ύποπτοι μηχανισμοί με τη συνδρομή κάποιων προβοκατόρικων στοιχείων, ενάντια στη μεγάλη κινητοποίηση του λαού της Αθήνας» τονίζει το ΚΚΕ σε σχόλιό του για τα σημερινά γεγονότα στη Νέα Σμύρνη.

«Ο απαράδεκτος τραυματισμός του αστυνομικού και όσα εκτυλίσσονται σήμερα στη Νέα Σμύρνη σε καμιά περίπτωση δεν αθωώνουν την κυβέρνηση της ΝΔ από τις ευθύνες που έχει για το κλίμα αστυνομοκρατίας που συνεχίζει να επιβάλλει» καταλήγει το σχόλιο του κόμματος.