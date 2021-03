Κόσμος

Χάρι - Μέγκαν: Η ανακοίνωση του Μπάκιγχαμ για την συνέντευξη

Η ανακοίνωση του Μπάκιγχαμ για την συνέντευξη του Πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μάρκλ. Τι απαντά για το ρατσιστικό σχόλιο.

Η βασίλισσα Ελισάβετ και η οικογένειά της ανακοίνωσαν σήμερα ότι στεναχωρήθηκαν, αφότου έμαθαν τις εμπειρίες που βίωσαν ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν, επισημαίνοντας πως θα αντιμετωπίσουν τα ζητήματα περί ρατσισμού, που έθεσε το ζευγάρι σε μια συνέντευξη με την Όπρα Γουίνφρι.

«Ολόκληρη η οικογένεια έχει λυπηθεί που έμαθε το πλήρες εύρος του πόσο δύσκολα ήταν τα τελευταία χρόνια για τον Χάρι και τη Μέγκαν», επισημαίνει το παλάτι του Μπάκιγχαμ σε μια ανακοίνωση.

«Τα ζητήματα που τέθηκαν, ιδίως εκείνο περί φυλετικών διακρίσεων, είναι ανησυχητικά. Αν και κάποιες αναμνήσεις ενδέχεται να ποικίλλουν, λαμβάνονται πολύ σοβαρά υπόψη και θα αντιμετωπιστούν από την οικογένεια κατ’ ιδίαν».

«Ο Χάρι, η Μέγκαν και ο Άρτσι θα παραμείνουν πάντα πολύ αγαπημένα μέλη της οικογένειας».