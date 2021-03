Πολιτική

Μητσοτάκης για τα επεισόδια στη Νέα Σμύρνη: Η τυφλή οργή δεν οδηγεί πουθενά (βίντεο)

Αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία ζήτησε ο Πρωθυπουργός, ενώ έστειλε κι ένα σαφές μήνυμα σε πολλούς αποδέκτες.

«Οι θλιβερές εικόνες βίας που είδαμε όλοι, απόψε, στην Αθήνα πρέπει να είναι οι τελευταίες. Και η ζωή ενός συμπολίτη μας, του νεαρού αστυνομικού που κινδύνευσε, να μας αφυπνίσει», τονίζει σε μήνυμά του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στον απόηχο των σοβαρών επεισοδίων που συγκλόνισαν το βράδυ της Τρίτης τη Νέα Σμύρνη.

Απευθυνόμενος ειδικά στη νεολαία, ο Πρωθυπουργός είπε: «Αυτές τις στιγμές πρέπει να επικρατήσει απ’ όλους αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία. Και απευθύνομαι ειδικά στους νέους μας, που είναι προορισμένοι να δημιουργούν. Όχι να καταστρέφουν. Η τυφλή οργή δεν οδηγεί πουθενά.»

Παράλληλα φρόντισε να στείλει κι ένα ξεκάθαρο μήνυμα, πως δεν πρόκειται να επιτρέψει σε κανέναν να διχάσει τον ελληνικό λαό. «Δυστυχώς, κάποιοι αγνόησαν τις προειδοποιήσεις μας. Και σε όσους επιχειρούν να σπείρουν το μίσος και το διχασμό στην κοινωνία για να καλύψουν το δικό τους αδιέξοδο, όπως έκαναν και στο παρελθόν, απαντώ το εξής: To βράδυ των εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 τόνισα ότι είμαι εδώ για να εγγυηθώ την ενότητα, την ασφάλεια και την ευημερία όλων των Ελλήνων. Αυτό επαναλαμβάνω και τώρα. Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να μας διχάσει. Δεν θα αφήσουμε κανέναν να μας γυρίσει πίσω», δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης.

«Η στρατηγική της έντασης στην οποία επένδυσε ο κ. Μητσοτάκης, αφού απέτυχε σε όλα, το μόνο που διασφαλίζει είναι ανακύκλωση της βίας και κοινωνική ανασφάλεια. Η χώρα χρειάζεται σεβασμό στη δημοκρατία και στα κοινωνικά δικαιώματα για να ξεπεράσει τα δύσκολα. Συνθήκες που δεν συμβαδίζουν με τη στρατηγική του κ. Μητσοτάκη», σχολίασε το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.