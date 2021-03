Κοινωνία

Νέα Σμύρνη: Νέα βίντεο από την επίθεση στον αστυνομικό

Στο 401 ΓΣΝΑ ο αστυνομικός. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του.

Στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο νοσηλεύεται ο αστυνομικός που τραυματίσθηκε σοβαρά στα επεισόδια στη Νέα Σμύρνη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για έναν 24χρονο ειδικό φρουρό, ο οποίος κατάγεται από το Σιδηρόκαστρο Σερρών. Υποβάλλεται σε εξετάσεις προκειμένου οι γιατροί να σταθμίσουν την κατάσταση της υγείας του.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο αστυνομικός συμμετείχε σε ομάδα της ΔΡΑΣΗΣ που κινούνταν στην περιοχή, όταν δέχθηκαν επίθεση από περίπου 60-70 άτομα, στη συμβολή των οδών Αγίας Φωτεινής και Νικολάου Πλαστήρα, τα οποία κατάφεραν να τον ρίξουν από τη μοτοσικλέτα και να τον τραυματίσουν. Ακολούθησε ολόκληρη επιχείρηση από τα ΜΑΤ και άλλες αστυνομικές δυνάμεις για να τον προστατέψουν μέχρι να παραληφθεί από ασθενοφόρο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τον αστυνομικό αφαιρέθηκε μεν εξοπλισμός, αλλά όχι ο οπλισμός...