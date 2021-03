Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΙΣΑ: Επείγον κάλεσμα σε παθολόγους και πνευμονολόγους

Τι αναφέρει η επείγουσα επιστολή που απέστειλε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στα μέλη του, αναφορικά με την έξαρση της πανδημίας.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, με εξαιρετικά επείγουσα επιστολή του, απευθύνει κάλεσμα προς του ιδιώτες γιατρούς μέλη του, με τις ειδικότητες Παθολογίας και Πνευμονολογίας να συνδράμουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας που πιέζεται λόγω της πανδημίας.

Ειδικότερα, ο ΙΣΑ καλεί τα μέλη του να ανταποκριθούν στην πρόσκληση του Υπουργού Υγείας, Βασίλη Κικίλια, που διατύπωσε το επείγον αίτημα για στήριξη του ΕΣΥ από τους ιδιώτες γιατρούς, με επιστολή του προς τον πρόεδρο του ΙΣΑ, Γιώργο Πατούλη.

Ο ΙΣΑ στην επιστολή του προς του γιατρούς αναφέρει μεταξύ άλλων: «Καλούμε όλους τους συναδέλφους ιατρούς Παθολόγους και Πνευμονολόγους να συνδράμουν άμεσα και έμπρακτα στον αγώνα της πολιτείας για την κάλυψη των επιτακτικών αναγκών ενίσχυσης του ΕΣΥ. Ο ΙΣΑ καλεί τα μέλη του να δείξουν την πραγματική αξία του ιατρικού σώματος που ενωμένο στέκεται στο πλευρό του Έλληνα πολίτη, της κοινωνίας και του ΕΣΥ».

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης τόνισε απόψε πως «ο ιατρικός κόσμος συσπειρώνει τις δυνάμεις του και μπαίνει με αυταπάρνηση στην πρώτη μάχη ενάντια στην επιδημία. Την κρίσιμη αυτή ώρα ο πολίτης και η πατρίδα μας χρειάζονται. Σε αυτή τη μάχη δεν περισσεύει κανείς. Καλούμε τους συναδέλφους ιδιώτες γιατρούς να ανταποκριθούν στο κάλεσμα του Υπουργείου Υγείας και να συνδράμουν τους γιατρούς του δημόσιου συστήματος υγείας που έχουν υπερβεί τις δυνάμεις τους, δίνοντας τη μάχη ενάντια στο φονικό ιό. Αυτή την ώρα το Εθνικό Σύστημα Υγείας πιέζεται ασφυκτικά και έχει την ανάγκη μας. Όλοι μαζί ενωμένοι θα αντιμετωπίσουμε τη μεγάλη αυτή υγειονομική κρίση και θα σώσουμε ανθρώπινες ζωές».