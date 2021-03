Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Rapid test: Πού βρέθηκαν τα περισσότερα θετικά

Τα αποτελέσματα 9.423 ελέγχων ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου σε διάφορες περιοχές ανά την επικράτεια.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν σήμερα, Τρίτη , δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through).

Συνολικά, σε 72 μαζικές δειγματοληψίες, διενεργήθηκαν 9.423 rapid test από τα οποία ανευρέθησαν 208 κρούσματα (2,20%).

Παρατίθενται τα στοιχεία από τις σημερινές δράσεις σε ανοιχτούς χώρους ανά την Ελλάδα στις ακόλουθες περιοχές.

ΠΕ Ανατολικής Αττικής: Αφίδνες: Πραγματοποιήθηκαν 148 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 148 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών: Δήμος Παλαιού Φαλήρου: Πραγματοποιήθηκαν 594 rapid test και προέκυψαν 8 θετικά (1,35%). Αφορούν σε 5 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 44 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 594 rapid test και προέκυψαν 8 θετικά (1,35%). Αφορούν σε 5 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 44 έτη. ΠΕ Πειραιώς: Δήμος Κορυδαλλού: Πραγματοποιήθηκαν 664 rapid test και προέκυψαν 20 θετικά (3,01%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 16 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 34 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 664 rapid test και προέκυψαν 20 θετικά (3,01%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 16 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 34 έτη. ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Ιλίου: Πραγματοποιήθηκαν 333 rapid test και προέκυψαν 17 θετικά (5,10%). Αφορούν σε 8 άνδρες και 9 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 51 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 333 rapid test και προέκυψαν 17 θετικά (5,10%). Αφορούν σε 8 άνδρες και 9 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 51 έτη. ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Χαϊδαρίου: Πραγματοποιήθηκαν 238 rapid test και προέκυψαν 15 θετικά (6,30%). Αφορούν σε 10 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 39 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 238 rapid test και προέκυψαν 15 θετικά (6,30%). Αφορούν σε 10 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 39 έτη. ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Πυλαία Χορτιάτη: Πραγματοποιήθηκαν 190 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (1,58%). Αφορούν σε 2 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 45 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 190 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (1,58%). Αφορούν σε 2 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 45 έτη. ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Θέρμης: Πραγματοποιήθηκαν 216 rapid test και προέκυψαν 10 θετικά (4,63%). Αφορούν σε 6 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 56 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 216 rapid test και προέκυψαν 10 θετικά (4,63%). Αφορούν σε 6 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 56 έτη. ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Βόλβης: Πραγματοποιήθηκαν 187 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,53%). Αφορά σε γυναίκα 55 ετών.

Πραγματοποιήθηκαν 187 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,53%). Αφορά σε γυναίκα 55 ετών. ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Παύλου Μελά: Πραγματοποιήθηκαν 243 rapid test και προέκυψαν 16 θετικά (6,58%). Αφορούν σε 7 άνδρες και 9 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 37 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 243 rapid test και προέκυψαν 16 θετικά (6,58%). Αφορούν σε 7 άνδρες και 9 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 37 έτη. ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Δέλτα: Πραγματοποιήθηκαν 107 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (3,74%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 27 έτη.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Αγρίνιο : Πραγματοποιήθηκαν 19 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

: Πραγματοποιήθηκαν 19 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Άνδρου: Γαύριο: Πραγματοποιήθηκαν 18 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 18 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Αρκαδίας: Πλατεία Πέτρινου, Τρίπολη : Πραγματοποιήθηκαν 114 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,88%). Αφορά σε γυναίκα 70 ετών.

: Πραγματοποιήθηκαν 114 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,88%). Αφορά σε γυναίκα 70 ετών. ΠΕ Αρκαδίας: Πλατεία Καρτσιώτη Άστρους: Πραγματοποιήθηκαν 119 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 119 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Αρκαδίας: Δημοτικό Διαμέρισμα Λίμνης: Πραγματοποιήθηκαν 32 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (12,50%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 77 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 32 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (12,50%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 77 έτη. ΠΕ Άρτας: Δημαρχείο Άρτας : Πραγματοποιήθηκαν 88 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,13%). Αφορά σε άνδρα 25 ετών.

: Πραγματοποιήθηκαν 88 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,13%). Αφορά σε άνδρα 25 ετών. ΠΕ Αχαΐας: Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας: Πραγματοποιήθηκαν 186 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (1,61%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 52 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 186 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (1,61%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 52 έτη. ΠΕ Γρεβενών: Δημαρχείο Γρεβενών: Πραγματοποιήθηκαν 32 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 32 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Γρεβενών: Μεγάλο Σειρήνι : Πραγματοποιήθηκαν 21 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

: Πραγματοποιήθηκαν 21 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Εύβοιας: Χαλκίδα: Πραγματοποιήθηκαν 219 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (2,74%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 50 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 219 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (2,74%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 50 έτη. ΠΕ Ζακύνθου: Πλατεία Σολωμού: Πραγματοποιήθηκαν 141 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 141 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Ηλείας: Καλλίκωμο: Πραγματοποιήθηκαν 181 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 181 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Ηλείας: Γαστούνη: Πραγματοποιήθηκαν 94 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (2,13%). Αφορούν σε 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 51 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 94 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (2,13%). Αφορούν σε 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 51 έτη. ΠΕ Ηλείας: Μπόρσι : Πραγματοποιήθηκαν 56 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

: Πραγματοποιήθηκαν 56 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Ημαθίας: Δήμος Μελίκης: Πραγματοποιήθηκαν 140 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (4,29%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 66 έτη.

ΠΕ Θάσου: Καλλιράχη: Πραγματοποιήθηκαν 26 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 26 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Καρδίτσας: Δήμος Καρδίτσας : Πραγματοποιήθηκαν 237 rapid test και προέκυψαν 10 θετικά (4,22%). Αφορούν σε 8 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 39 έτη.

: Πραγματοποιήθηκαν 237 rapid test και προέκυψαν 10 θετικά (4,22%). Αφορούν σε 8 άνδρες και 2 ΠΕ Καστοριάς: Άργος Ορέστικο: Πραγματοποιήθηκαν 77 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 77 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Κέρκυρας: drive through Κέρκυρα : Πραγματοποιήθηκαν 223 rapid test και 2 θετικά (0,89%). Αφορούν σε 2 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 19 έτη.

: Πραγματοποιήθηκαν 223 rapid test και 2 θετικά (0,89%). Αφορούν σε 2 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 19 έτη. ΠΕ Κέρκυρας: Ιατροχειρουργική Εταιρεία Κέρκυρας : Πραγματοποιήθηκαν 41 rapid test και προέκυψαν 1 θετικό (2,44%). Αφορά σε άνδρα 29 ετών.

: Πραγματοποιήθηκαν 41 rapid test και προέκυψαν 1 θετικό (2,44%). Αφορά σε άνδρα 29 ετών. ΠΕ Κοζάνης: Κερασιά: Πραγματοποιήθηκαν 67 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (4,48%). Αφορούν σε 2 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 62 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 67 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (4,48%). Αφορούν σε 2 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 62 έτη. ΠΕ Κορινθίας: Βραχάτι : Πραγματοποιήθηκαν 186 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (2,15%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 52 έτη.

: Πραγματοποιήθηκαν 186 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (2,15%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 52 έτη. ΠΕ Κω: Κως: Πραγματοποιήθηκαν 75 rapid test και προέκυψαν 1 θετικό (1,33%). Αφορά σε άνδρα 37 ετών.

Πραγματοποιήθηκαν 75 rapid test και προέκυψαν 1 θετικό (1,33%). Αφορά σε άνδρα 37 ετών. ΠΕ Κω: Κως :Πραγματοποιήθηκαν 91 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (6,59%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 39 έτη.

:Πραγματοποιήθηκαν 91 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (6,59%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 39 έτη. ΠΕ Λακωνίας: Νεάπολη: Πραγματοποιήθηκαν 92 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.



ΠΕ Λάρισας: Κεντρική Πλατεία: Πραγματοποιήθηκαν 372 rapid test και προέκυψαν 17 θετικά (4,57%). Αφορούν σε 7 άνδρες και 10 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 37 έτη.

ΠΕ Λάρισας: Σκεπαστή Αγορά Νεάπολης: Πραγματοποιήθηκαν 232 rapid test και προέκυψαν 8 θετικά (3,45%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 47 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 232 rapid test και προέκυψαν 8 θετικά (3,45%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 47 έτη. ΠΕ Λάρισας: Φάρσαλα : Πραγματοποιήθηκαν 209 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

: Πραγματοποιήθηκαν 209 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Λάρισας: Αλκαζάρ: Πραγματοποιήθηκαν 56 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 56 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Λάρισας: Ελασσόνα: Πραγματοποιήθηκαν 81 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 81 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Λάρισας: Δαμάσι: Πραγματοποιήθηκαν 10 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 10 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Λάρισας: Αμούρι : Πραγματοποιήθηκαν 7 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

: Πραγματοποιήθηκαν 7 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Λάρισας: Μεσοχώρι: Πραγματοποιήθηκαν 11 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 11 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Λάρισας: Μαγούλα: Πραγματοποιήθηκαν 31 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 31 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Λάρισας: Πραιτώρι: Πραγματοποιήθηκαν 25 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 25 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Λάρισας: Βλαχογιάννι: Πραγματοποιήθηκαν 23 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 23 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Λάρισας: Δομένικο: Πραγματοποιήθηκαν 10 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 10 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Λευκάδας: Λευκάδα: Πραγματοποιήθηκαν 11 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λήμνου: Πολιτιστικός Σύλλογος Μούνδρου : Πραγματοποιήθηκαν 92 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

: Πραγματοποιήθηκαν 92 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Μαγνησίας: Εκθεσιακό Κέντρο Βόλου: Πραγματοποιήθηκαν 194 rapid test και προέκυψαν 11 θετικά (5,67%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 7 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 45 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 194 rapid test και προέκυψαν 11 θετικά (5,67%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 7 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 45 έτη. ΠΕ Μαγνησίας: Βελεστίνο: Πραγματοποιήθηκαν 52 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,92%). Αφορά σε άνδρα 43 ετών.

Πραγματοποιήθηκαν 52 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,92%). Αφορά σε άνδρα 43 ετών. ΠΕ Μεσσηνίας: Μέγαρο Χορού : Πραγματοποιήθηκαν 231 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

: Πραγματοποιήθηκαν 231 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Ξάνθης: Κεντρική Πλατεία Ξάνθης: Πραγματοποιήθηκαν 97 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,03%). Αφορά σε κορίτσι 12 ετών.

Πραγματοποιήθηκαν 97 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,03%). Αφορά σε κορίτσι 12 ετών. ΠΕ Πάρου: Πλατεία Νάουσας : Πραγματοποιήθηκαν 32 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

: Πραγματοποιήθηκαν 32 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Πέλλας: Πλατεία Σέτσκου, Αριδαία : Πραγματοποιήθηκαν 100 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

: Πραγματοποιήθηκαν 100 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Πιερίας: Κατερίνη: Πραγματοποιήθηκαν 126 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (2,38%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 33 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 126 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (2,38%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 33 έτη. ΠΕ Πιερίας: Λεπτοκαρυά: Πραγματοποιήθηκαν 45 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 45 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Πιερίας: Λιτόχωρο: Πραγματοποιήθηκαν 44 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πρέβεζας: Πλατεία Αγίου Γεωργίου: Πραγματοποιήθηκαν 27 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 27 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Πρέβεζας: Πλατεία Κερασόβου : Πραγματοποιήθηκαν 35 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

: Πραγματοποιήθηκαν 35 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Ρεθύμνου: Δήμος Ανωγείων: Πραγματοποιήθηκαν 257 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (1,94%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 40 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 257 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (1,94%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 40 έτη. ΠΕ Ροδόπης: Πλατεία Κομοτηνής: Πραγματοποιήθηκαν 45 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 45 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Ροδόπης: drive through Κομοτηνή: Πραγματοποιήθηκαν 30 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 30 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Ρόδου: Παλαιό Δημαρχείο Καλυθίων: Πραγματοποιήθηκαν 244 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 244 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Σερρών: Στάδιο Σκουτάρεως: Πραγματοποιήθηκαν 97 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (2,06%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 56 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 97 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (2,06%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 56 έτη. ΠΕ Τρικάλων: Ζάρκο: Πραγματοποιήθηκαν 93 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.