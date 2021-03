Τοπικά Νέα

Σεισμός στη Θεσσαλία: Πόσα σπίτια κρίθηκαν προσωρινά μη κατοικήσιμα

Τι έδειξε ο πρωτοβάθμιος έλεγχος, μετά τον διπλό σεισμό.

Όσο προχωρούν οι έλεγχοι σε σπίτια και κτίρια μετά τον διπλό σεισμό στη Θεσσαλία τόσο αυξάνονεται ο αριθμός εκείνων που κρίνεται προσωρινά ακατάλληλος για χρήση.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, σε σύνολο 3.486 αυτοψιών σε κτίρια, εκ των οι 3.106 αφορούν σε κατοικίες, κρίθηκε ότι οι 1.424 έχουν κριθεί προσωρινά μη κατοικήσιμες (στον πρωτοβάθμιο έλεγχο και θα επανελεγχθούν στο δευτεροβάθμιο).

Επίσης, έχουν ελεγχθεί 92 επαγγελματικοί χώροι, εκ των οποίων προσωρινά ακατάλληλοι (στον πρωτοβάθμιο έλεγχο και θα επανελεγχθούν στο δευτεροβάθμιο) είναι οι 36.

Όσον αφορά στους ιερούς ναούς και τα δημόσια κτίρια, «κίτρινα» (στον πρωτοβάθμιο έλεγχο και θα επανελεγχθούν στο δευτεροβάθμιο) έχουν χαρακτηριστεί τα 55 από τις 103 αυτοψίες, ενώ σε 185 άλλα κτίρια (αποθήκες, στάβλους) τα 164 κρίθηκαν προσωρινά ακατάλληλα προς χρήση (στον πρωτοβάθμιο έλεγχο και θα επανελεγχθούν στο δευτεροβάθμιο).

Ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών, Γιώργος Καραγιάννης, σε δηλώσεις του υπογράμμισε ότι «μια ημέρα μετά την επίσκεψή μας με τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή στις πληγείσες περιοχές των Δήμων Ελασσόνας και Τυρνάβου, έφθασαν οι πρώτοι 12 οικίσκοι. Έχει ξεκινήσει η διανομή και εγκατάστασή τους σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους με κατάλληλες υποδομές, έτσι ώστε να μπορέσουν να τοποθετηθούν με ασφάλεια και να είναι λειτουργικοί.

Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα μεταφερθούν στην περιοχή προοδευτικά και άλλοι 28 οικίσκοι ώστε να καλυφθούν το συντομότερο δυνατό οι στεγαστικές ανάγκες των πληγέντων.

Στις πληγείσες περιοχές έχουν ήδη μεταφερθεί και 40 τροχόσπιτα και, με εντολή του υπουργού, μέσα στις επόμενες ημέρες θα μεταφερθούν και άλλα 25».