Αθλητικά

Champions League: Στους “8” η Ντόρτμουντ

Οι Γερμανοί πήραν το “εισιτήριο” της πρόκρισης, αλλά καρδιοχτύπησαν στο φινάλε από τη Σεβίλλη.

Με τον Έρλινγκ Χάαλαντ σε... δαιμονιώδη κατάσταση η Ντόρτμουντ αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την Σεβίλλη στο “Σίγκναλ Ιντούνα Παρκ”, ωστόσο, μετά τη νίκη της στο “Σάντσεθ Πιθχουάν” με 3-2, προκρίθηκε στους προημιτελικούς του Champions League.

Ο τρόπος που οι Βεστφαλοί ηττήθηκαν πρόσφατα από την Μπάγερν στην Bundesliga δεν τους επηρέασε και παρότι και στο ματς με τους Ανδαλουσιάνους δεν κατάφεραν να κρατήσουν προβάδισμα δύο τερμάτων (35΄, 54΄) που πήραν, ευτύχησαν να έχουν σε ένα ακόμη βράδυ το “βαρύ πυροβολικό” τους σε μεγάλη βραδιά, οπότε έγιναν η πρώτη ομάδα που (χρονικά) προκρίθηκε και θα βρεθεί στην κλήρωση της 19ης Μαρτίου.

Ο νεαρός Νορβηγός διεθνής πέτυχε και τρίτο γκολ, το οποίο ακυρώθηκε με την συνδρομπή του VAR. Με τα σημερινά δύο τέρματα έφτασε τα 10 στην τρέχουσα σεζόν στη διοργάνωση και 20 συνολικά (τα 8 είχε σημειώσει με την φανέλα της Σάλτσμπουργκ, έγινε ο νεότερος παίκτης που φτάνει τα 20 γκολ στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση).

Για τους Ανδαλουσιάνους, που μετά το Copa del Rey έμειναν εκτός κι από το Champions League, μείωσε ο Ελ Νεσίρι με πέναλτι στο 69ο λεπτό και ο ίδιος παίκτης στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων διαμόρφωσε το τελικό 2-2.