Δεκάδες μετανάστες στοιβαγμένοι σε δυο εμπορευματοκιβώτια

Περίμεναν μέσα στα εμπορευματοκιβώτια για πέντε ημέρες. Άνοιξαν τρύπες και ζήτησαν βοήθεια καθώς δεν είχαν αρκετό οξυγόνο.

Οι τουρκικές αρχές διαπίστωσαν χθες Τρίτη ότι 55 άνθρωποι, μετανάστες και μετανάστριες από το γειτονικό Ιράκ, βρίσκονταν μέσα σε δύο εμπορευματοκιβώτια που επρόκειτο να φορτωθούν σε πλοίο στη Σμύρνη που θα απέπλεε με προορισμό την Ιταλία, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Οι 55 μετανάστες, ανάμεσά τους 33 γυναίκες, έφθασαν στη Σμύρνη από τη Σανλιούρφα, στα σύνορα με τη Συρία, διανύοντας 1.250 χιλιόμετρα.

Περίμεναν μέσα στα εμπορευματοκιβώτια για πέντε ημέρες.

Οι διακινητές σχεδίαζαν να τους στείλουν μέσα στα εμπορευματοκιβώτια στην Ιταλία τη 14η Μαρτίου, κατά τις πληροφορίες του πρακτορείου.

Οι μετανάστες εντοπίστηκαν όταν υπάλληλοι ναυτιλιακής άκουσαν φωνές.

Καθώς δεν είχαν αρκετό οξυγόνο, οι μετανάστες άνοιξαν τρύπες στα εμπορευματοκιβώτια και ζήτησαν βοήθεια, εξήγησε το Ανατολή.

Είναι η δεύτερη περίπτωση μέσα σε μία εβδομάδα που οι τουρκικές αρχές κάνουν γνωστό ότι εντόπισαν και σταμάτησαν μεγάλο αριθμό μεταναστών. Την περασμένη εβδομάδα, η αστυνομία στην πόλη Βαν, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, κοντά στα σύνορα με το Ιράν, βρήκε μέσα σε φορτηγό 114 μετανάστες από το Αφγανιστάν και το Πακιστάν.

Χιλιάδες αιτούντες άσυλο και μετανάστες προσπαθούν να φθάσουν στην Ευρώπη μέσω της Τουρκίας.