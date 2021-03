Κοινωνία

Καλλιακμάνης για Νέα Σμύρνη: ήθελαν να σκοτώσουν τον αστυνομικό (βίντεο)

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής αποκάλυψε ότι χτυπούσαν τον αστυνομικό λέγοντάς του "να πεθάνεις"!

Για τα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν, το βράδυ της Τρίτης στη Νέα Σμύρνη, μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Πρωινοί Τύποι" ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, Γ. Καλλιακμάνης, ο οποίος αποκάλυψε ότι οι νεαροί που επιτέθηκαν στους αστυνομικούς, χτυπούσαν τον άνδρα της ομάδας ΔΡΑΣΗ λέγοντάς του "να πεθάνεις"!

"Ήθελαν να τον σκοτώσουν. Χτυπούσαν 50 άνθρωποι έναν αστυνομικό. Ευτυχώς ο συνάδελφος διέφυγε τον κίνδυνο και είναι καλά στην υγεία του" τόνισε χαρακτηριστικά.

"Αυτές οι εικόνες μας ντροπιάζουν όλους και την κοινωνία και την Πολιτεία. Ο κόσμος αντιδρά λόγω του επεισοδίου στη Νέα Σμύρνη την Κυριακή. Αλλά εδώ μιλάμε για αντίποινα. Μιλάμε για ομάδες χούλιγκαν που πήγαν εκεί να εκτονώσουν τη μανία τους απέναντι στον άνθρωπο που προστατεύει τον πολίτη" πρόσθεσε ο κ. Καλλιακμάνης.

"Είναι θέμα τιμής να συλληφθεί αυτός που έτρεχε όσο μπορούσε πιο γρήγορα για να πιάσει έναν αστυνομικό να τον σκοτώσει. Υπάρχουν και εικόνες που δείχνουν τον συγκεκριμένο αστυνομικό που βρίσκεται κάτω και από πάνω του κάποιος που τον βρίζει, ενώ είναι λιπόθυμος, και του λέει: "να πεθάνεις". Αυτή η εικόνα του αστυνομικού που είναι στο πάτωμα, πρέπει να μας βάλει όλους σε σκέψη" κατέληξε.