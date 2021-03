Κοινωνία

Χρονόπουλος για Νέα Σμύρνη: ήταν έτοιμοι για πόλεμο - κατασχέσαμε ακόμα και μπετόβεργες (βίντεο)

Τι είπε ο εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ για την κατάσταση του τραυματία αστυνομικού. Το μήνυμα στον κόσμο και η καταδίκη της βίας από όπου κι αν προέρχεται.

Μολότοφ, μπετόβεργες, ξύλα και πέτρες κατέσχεσε η αστυνομία στους ελέγχους που προηγήθηκαν των επεισοδίων στη Νέα Σμύρνη, όπως αποκάλυψε ο εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Θεόδωρος Χρονόπουλος.

“Αν και η έρευνα είναι ακόμα σε εξέλιξη, πρέπει να πω ότι κατασχέσαμε, πριν την πορεία, αρκετές μολότοφ, μπετόβεργες, ξύλα και πέτρες. Κάποιοι από αυτούς ήταν έτοιμοι για πόλεμο. Περίπου 400-500 άτομα ήταν αυτά που προκάλεσαν τα επεισόδια” είπε χαρακτηριστικά.

Σχολιάζοντας την επίθεση σε βάρος του αστυνομικού ο κ. Χρονόπουλος τόνισε ότι είναι κρίσιμη η κατάστασή του αλλά έχει διαφύγει τον κίνδυνο. “Μας είπαν οι γιατροί ότι ήταν τυχερός. Κρίσιμο για την πορεία της υγείας του ήταν ότι δεν αφαιρέθηκε το κράνος του από την πρώτη στιγμή".

“Αυτό που θέλουμε είναι να σταματήσουμε τον κύκλο της βίας. Καταδικάζουμε τη βία χωρίς αστερίσκους, από όπου κι αν προέρχονται. Πρέπει να τα αφήσουμε όλα εδώ και να προχωρήσουμε γιατί έχουμε σοβαρά προβλήματα να αντιμετωπίσουμε. Μη μας αποπροσανατολίζουν τέτοια γεγονότα” κατέληξε ο κ. Χρονόπουλος.