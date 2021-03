Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Έκρηξη κρουσμάτων και ασφυκτική πίεση στο ΕΣΥ

Στον «αναπνευστήρα» το σύστημα υγείας σε ολόκληρη τη χώρα. "Βράζει" η Αττική, αρνητικό ρεκόρ και στην Θεσσαλονίκη.

Στον «αναπνευστήρα» έχει μπει το σύστημα υγείας σε ολόκληρη τη χώρα. Η μεγάλη "μάχη" δίνεται στην Αττική, όπου η πληρότητα στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας έχει ξεπεράσει το 95%.

Σε εφιάλτη εξελίσσονται τα κρούσματα στη χώρα. Τα μισά είναι στην Αττική με το κέντρο της Αθήνας και τον Πειραιά να «βράζουν».



Αρνητικό ρεκόρ και για τη Θεσσαλονίκη ενώ αυξημένα ήταν τα κρούσματα και στην Αχαΐα. Δεκάδες ασθενείς κατέληξαν, ενώ εκτοξευθήκαν και οι διασωληνωμένοι.



Έγιναν 60.038 τεστ με το δείκτη θετικότητας να φτάνει στο 5,35%. Ο χθεσινός αριθμός κρουσμάτων είναι ο μεγαλύτερος που καταγράφεται στη χωρά από τις 19 Νοέμβριου, ενώ έκρηξη του ιικού φορτίου δείχνουν και τα λύματα σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Λάρισα, Βόλο και Πάτρα.



Μεγάλη πίεση στο ΕΣΥ

Δεν έχουμε δει ακόμη την κορύφωση του 3ου κύματος σε κρούσματα και σε εισαγωγές στα νοσοκομεία λένε οι ειδικοί.

Στη μάχη κατά του κορονοϊού όπως ανακοίνωσε ο υπουργός υγείας μπαίνουν από την πέμπτη 2 ιδιωτικές κλινικές.



Oι γιατροί μιλούν για πόλεμο στις εφημερίες, ενώ 26 ιδιώτες γιατροί έχουν ήδη ενταχθεί στο σύστημα υγείας προκειμένου να βοηθήσουν, την ώρα που εισαγωγές στα νοσοκομεία αυξάνονται δραματικά.

Οι εισαγωγές νέων ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία της επικράτειας το τελευταίο 24ωρο είναι 390, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 15.73%, με τον μέσο όρο εισαγωγών του επταημέρου να υπολογίζεται σε 382 ασθενείς ανά ημέρα.

Την ανησυχία της για την μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων και την κατάσταση στο ΕΣΥ εξέφρασε μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι», η πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών Αθήνας-Πειραιά, Ματίνα Παγώνη και τόνισε ότι η μεταδοτικότητα έχει αυξηθεί κατά 40% με 60% λόγω των μεταλλάξεων του κορονοϊού.

Σημαντική αύξηση του ιικού φορτίου σε Θεσσαλονίκη, Βόλο και Λάρισα δείχνουν τα λύματα σύμφωνα με τον καθηγητή Αναλυτικής Χημείας Νίκο Θωμαΐδη, που μίλησε στον ΑΝΤ1.