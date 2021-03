Κοινωνία

Νέα Σμύρνη: με ανοιχτό τραύμα στο κεφάλι ο αστυνομικός (εικόνες)

Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο νεαρός αστυνομικός που δέχθηκε επίθεση στη Νέα Σμύρνη. Ποια η κατάστασή του. Τα πρώτα του λόγια μετά την επίθεση.

Στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών νοσηλεύεται ο αστυνομικός της ομάδας ΔΡΑΣΗ, ο οποίος δέχθηκε επίθεση από ομάδα νεαρών στη Νέα Σμύρνη.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο νεαρός αστυνομικός διέφυγε τον κίνδυνο, φέρει ανοιχτό τραύμα στο κεφάλι, μώλωπες και εκδορές σε όλο του το σώμα και σήμερα αναμένεται να υποβληθεί σε νέες εξετάσεις.

Ο νεαρός αστυνομικός, που σύμφωνα με πληροφορίες, μόλις είχε ενταχθεί στο Σώμα, βρισκόταν για ώρα στο οδόστρωμα, μέσα σε λίμνη αίματος, με το ασθενοφόρο να αδυνατεί να τον προσεγγίσει. «Είμαι καλά, θα αντέξω» ήταν τα πρώτα λόγια που είπε στους συναδέλφους του. «Προσπάθησα να σώσω το όπλο μου» πρόσθεσε.

Σοκ προκαλούν τα βίντεο ντοκουμέντα από τη στιγμή που οι νεαροί τον άρπαξαν από μηχανή της ομάδας του, τον έριξαν στο έδαφος και άρχισαν να τον χτυπούν με μανία.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, Γεώργιος Καλλιακμάνης, οι νεαροί στέκονταν από πάνω του και καθώς τον χτυπούσαν φώναζαν "να πεθάνεις". "Ήθελαν να σκοτώσουν τον αστυνομικό" είπε χαρακτηριστικά.

Στελέχη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, χαρακτηρίζουν δολοφονική την επίθεση, καθώς οι δράστες χτυπούσαν ανελέητα τον αστυνομικό, με ξύλα και κλωτσιές για περίπου 2,5 λεπτά. Όπως λένε, τον έσωσε το γεγονός ότι δεν του έβγαλαν το κράνος από την πρώτη στιγμή, αλλά φέρει τραύματα στο πρόσωπο και στο πίσω μέρος του κεφαλιού, καθώς και σε όλο το σώμα.

Τον τραυματία επισκέφθηκαν, χθες το βράδυ, ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Λευτέρης Οικονόμου και ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ Μιχάλης Καραμαλάκης, οι οποίοι ενημερώθηκαν από τους γιατρούς, ενώ συνομίλησαν μαζί του και του ευχήθηκαν καλή ανάρρωση.