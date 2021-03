Υγεία - Περιβάλλον

Παγώνη στον ΑΝΤ1: Οι μεταλλάξεις αύξησαν την μεταδοτικότητα κατά 60%

"Καμπανάκι" για την μεγάλη διασπορά και την κατάσταση στα νοσοκομεία. Τι δείχνουν τα λύματα σύμφωνα με τον Νίκο Θωμαΐδη.

Την ανησυχία της για την μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων και την κατάσταση στο ΕΣΥ εξέφρασε μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι», η πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών Αθήνας-Πειραιά, Ματίνα Παγώνη.

Η κ. Παγώνη τόνισε ότι η μεταδοτικότητα έχει αυξηθεί κατά 40% με 60% λόγω των μεταλλάξεων του κορονοϊού.

Παράλληλα, σημείωσε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα των κρεβατιών στα νοσοκομεία, καθώς η κάλυψη χθες ήταν στο 91%.

Υπογράμμισε ακόμα ότι λόγω των εμβολιασμών στις μεγάλες ηλικίες μειώθηκε ο μέσος όρος ηλικίας των κρουσμάτων και όπως είπε οι ηλικίες των κρουσμάτων τις τελευταίες ημέρες είναι από 30 εως 60 ετών .

Ωστόσο, εξέφρασε και τον προβληματισμό της για τις ποσότητες των εμβολίων, για τι αν θα έχουμε τις δόσεις ώστε να μπορέσουμε να περιορίσουμε την μετάδοση των μεταλλάξεων, όπως είπε.



Τέλος, πρότεινε να αυξηθεί η τηλεργασία πάνω από 60%, ώστε όπως είπε να μην μετακινούνται οι πολίτες για να μεταβούν στην εργασία τους, ενώ σημείωσε πως τα καταστήματα θα μπορούν να ανοίξουν με κανόνες.

Θωμαΐδης: Σημαντική αύξηση του ιικού φορτίου σε τρεις πόλεις

Σημαντική αύξηση του ιικού φορτίου σε Θεσσαλονίκη, Βόλο και Λάρισα δείχνουν τα λύματα σύμφωνα με τον καθηγητή Αναλυτικής Χημείας Νίκο Θωμαΐδη, που μίλησε στον ΑΝΤ1.

Όπως είπε στις περιφέρειες αυτές θα αυξηθούν τα κρούσματα, ενώ υπογράμμισε ότι ακόμα δεν έχει μπει μέσα η παράμετρος Τσικνοπέμπτη.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ενδέχεται από το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας να έχουμε μεγαλύτερη διασπορά του ιού

Ανέφερε ακόμα, ότι σε συγχρωτισμό θα υπάρχει διασπορά, η οποία όπως είπε ξεκινά από χαμηλότερες ηλικιακές ομάδες.