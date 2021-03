Κοινωνία

Λαύριο: αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα

Το αυτοκίνητο κατέληξε, από άγνωστη αιτία, σε βραχώδη θαλάσσια περιοχή. Ποια η τύχη των δύο επιβαινόντων.

(φωτό αρχείου)

Παρ ολίγον τραγωδία τη νύχτα στο Λαύριο, όταν αυτοκίνητο με δύο επιβαίνοντες έπεσε σε βραχώδη θαλάσσια περιοχή, πλησίον της ακτής, στην περιοχή “Οξυγόνο” Λαυρίου.

Τα αίτια του ατυχήματος δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά, αλλά και οι δύο επιβαίνοντες, που είχαν εξέλθει μόνοι τους από το βυθισμένο όχημα, είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Κέντρο Υγείας Λαυρίου. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν, για προληπτικούς λόγους και περαιτέρω έλεγχο, στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής "Ευαγγελισμός".

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Λαυρίου που διενεργεί προανάκριση, διενεργήθηκε αλκοομέτρηση στον οδηγό με αρνητικά αποτελέσματα. Το Ι.Χ.Ε. όχημα ανελκύστηκε από γερανοφόρο όχημα χωρίς να προκληθεί θαλάσσια ρύπανση.