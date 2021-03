Οικονομία

Έρευνα: Πώς διαμορφώθηκαν οι τιμές ακινήτων μεταξύ 2011-2020

Ποιες είναι οι περιοχές με τη μεγαλύτερη ζήτηση. Οι αυξήσεις τιμών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη την τελευταία δεκαετία.

Με αρκετές διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, οι ζητούμενες τιμές των κατοικιών προς ενοικίαση στη χώρα μας εμφανίζονται αυξημένες στο τέλος του 2020 σε σχέση με 10 χρόνια πριν, σε αντίθεση με τις ζητούμενες τιμές κατοικιών προς πώληση για το ίδιο διάστημα, που εμφανίζονται μειωμένες.

Τα δεδομένα αυτά προέκυψαν από τον δείκτη τιμών SPI που αποτυπώνει διαχρονικά την τάση τιμών προσφοράς κατοικιών, με βάση τα δεδομένα αγγελιών του Spitogatos, ιστοσελίδας αγγελιών ακινήτων στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, από το 2011 έως το 2020 ο SPI της Ελλάδας σημείωσε αύξηση 11,1% στις κατοικίες προς ενοικίαση και μείωση -30% στις κατοικίες προς πώληση, ενώ στα επαγγελματικά έπεσε κατά -41,6% στις πωλήσεις και -34,5% στις ενοικιάσεις.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη την τελευταία δεκαετία

Από το 2011, η μέση τιμή πώλησης κατοικιών ανέβηκε μόνο σε 4 περιοχές στην Αθήνα: Η μεγαλύτερη αύξηση στη ζητούμενη τιμή ενοικίου στην Αθήνα παρατηρήθηκε στο Κουκάκι, όπου συγκριτικά με το 2011 οι τιμές έχουν ανεβεί κατά 41,4%, ενώ στην ίδια περιοχή ανέβηκαν εντυπωσιακά και οι ζητούμενες τιμές πώλησης (48,6%). Κάτι αντίστοιχο παρατηρείται και στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης με τις ζητούμενες τιμές ενοικίασης να έχουν αυξηθεί κατά 36,9% και τις τιμές πώλησης κατά 57,4% στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας.

Πότε σημειώθηκαν οι χαμηλότερες ζητούμενες τιμές μέσα στη δεκαετία

Σύμφωνα πάντα με στοιχεία της Spitogatos, η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή ενοικίασης κατοικίας στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη παρατηρήθηκε το 2014. Έκτοτε στην Αθήνα σημειώθηκε άνοδος της τάξεως του 4,65%, με το 2020 να κλείνει με μέση ζητούμενη τιμή στα 8,9 ευρώ/τ.μ., ενώ στη Θεσσαλονίκη η αύξηση από το 2014 άγγιξε το 60,7%, με τη μέση ζητούμενη τιμή το 2020 να κλείνει στα 6,9 ευρώ /τ.μ. Πανελλαδικά, η μέση τιμή ενοικίασης έκλεισε το 2020 στα 7,4 ευρώ /τ.μ., τιμή που αντιστοιχεί σε αύξηση της τάξεως του 37,7% από το 2015, έτος κατά το οποίο παρατηρήθηκε η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή για όλη την Ελλάδα.

Αντίστοιχα, η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικίας σε όλη την Ελλάδα, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη σημειώθηκε το 2017. Από τότε και έως το 2020, η μέση τιμή πώλησης αυξήθηκε κατά 13,6% φτάνοντας στα 1.549,3 ευρώ/τ.μ. στην επικράτεια, στην Αθήνα ανέβηκε κατά 15,5% φτάνοντας στα 1.951 ευρώ /τ.μ. και στη Θεσσαλονίκη κατά 29,3%, φτάνοντας στα 1.274,8 ευρώ/τ.μ.

Στα επαγγελματικά ακίνητα, η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή ενοικίασης σε όλη την Ελλάδα σημειώθηκε το 2017, ενώ για Αθήνα και Θεσσαλονίκη το 2018. Από εκείνο το σημείο και μετά σημειώθηκε άνοδος του 11,1% στην Αθήνα με το 2020 να κλείνει με μέση ζητούμενη τιμή στα 7,9 ευρώ/τ.μ., στη Θεσσαλονίκη έφτασε το 2020 στα 5,4 ευρώ/τ.μ. σημειώνοντας αύξηση 9% και σε όλη την Ελλάδα η μέση τιμή ενοικίασης επαγγελματικών χώρων έκλεισε το 2020 στα 6,5 ευρώ/τ.μ. με αύξηση 8,8% από το χαμηλότερο σημείο το 2017.

Αντίστοιχα, η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή πώλησης σε επαγγελματικά ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη σημειώθηκε το 2018. Από τότε και έως το 2020, η μέση τιμή πώλησης αυξήθηκε κατά 4,5% φτάνοντας στα 1.100 ευρώ/τ.μ. στην επικράτεια, στην Αθήνα ανέβηκε κατά 6,3% φτάνοντας στα 1.245 ευρώ/τ.μ. το 2020 και στη Θεσσαλονίκη στα 777,1 ευρώ/τ.μ. με αύξηση 3,2% από το 2018.

Ο διευθύνων του Spitogatos, Δημήτρης Μελαχροινός, αναφέρει ότι τη δεκαετία που μας πέρασε υπήρξαν αρκετές διακυμάνσεις στην αγορά. Τα πρώτα χρόνια η οικονομική κρίση συρρίκνωσε τη ζήτηση, οδήγησε σε κατακόρυφη πτώση των συναλλαγών και μεγάλη πίεση των τιμών, ωστόσο από το 2015 σταδιακά η άνθιση της βραχυχρόνιας μίσθωσης, η αύξηση της διεθνούς ζήτησης μέσω του προγράμματος Golden Visa, αλλά και λίγο αργότερα το βελτιωμένο κλίμα στην οικονομία, σίγουρα λειτούργησαν τονωτικά. Με βάση τα στοιχεία μας, οι ζητούμενες τιμές στις πωλήσεις είναι ακόμα αρκετά μειωμένες σε σχέση με 10 χρόνια πριν, ωστόσο οι ζητούμενες τιμές στις ενοικιάσεις κατοικιών είναι αυξημένες. Στους πυρήνες των δύο μεγαλουπόλεων και στις τουριστικές περιοχές έχουν παρατηρηθεί οι μεγαλύτερες αυξήσεις τόσο στη ζήτηση κατοικιών προς πώληση, με κίνητρο τη διάθεση τους προς βραχυχρόνια μίσθωση, όσο και στις ενοικιάσεις, καθώς τα σημαντικά λιγότερα διαθέσιμα ακίνητα για μακροχρόνια μίσθωση που απέμειναν, είχαν αυξημένη ζήτηση.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ