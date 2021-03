Παράξενα

Πρωθυπουργός ψέκασε με... αντισηπτικό δημοσιογράφους (βίντεο)

Viral έγινε το βίντεο με τον Ταϊλανδό πρωθυπουργό να ψεκάζει με αντισηπτικό δημοσιογράφους για να αποφύγει τις δύσκολες ερωτήσεις.

Viral έγιναν οι σκηνές με τον Ταϊλανδό πρωθυπουργό, Prayuth Chan-ocha, να…ψεκάζει με αντισηπτικό χεριών δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου.

Οι παριστάμενοι έμειναν άναυδοι με την αντίδρασή του όταν άρχισαν οι πιο δύσκολες ερωτήσεις.

Όταν οι δημοσιογράφοι άρχισαν να τον ρωτούν για ονόματα υποψηφίων που θα μπορούσαν να καλύψουν κενές θέσεις στο υπουργικό του συμβούλιο ο Prayuth Chan-ocha σηκώθηκε όρθιος, πήρε το αντισηπτικό στα χέρια και άρχισε να τους ψεκάζει.



Οι ερωτήσεις που έφεραν σε δύσκολη θέση τον πρωθυπουργό της Ταϊλάνδης ήρθαν μετά την φυλάκιση, την περασμένη εβδομάδα, τριών υπουργών της κυβέρνησής του για εξέγερση κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων πριν από επτά χρόνια.



Σύμφωνα με το Reuters, ο Prayuth Chan-ocha, ο οποίος στο παρελθόν είχε ηγηθεί στρατιωτικού πραξικοπήματος στην Ταϊλάνδη, είναι γνωστός για τις κωμικές απαντήσεις σε ερωτήσεις δημοσιογράφων αλλά και για τις συχνές επιθέσεις του σε δημοσιογράφους.