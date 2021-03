Κοινωνία

Επιθέσεις με γκαζάκια σε ΑΤΜ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Αστυνομία διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληγψη των δραστών.

(εικόνα αρχείου)

Αγνωστοι επιτέθηκαν τα ξημερώματα με γκαζάκια σε δύο μηχανήματα ΑΤΜ, στο Αιγάλεω και τα Βριλήσσια.

Ειδικότερα, στις 03:45 τοποθέτησαν γκαζάκια σε ΑΤΜ στην Ιερά Οδό και στις 4:20 σε αντίστοιχο μηχάνημα στη λεωφόρο Πεντέλης.

Η Αστυνομία διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.