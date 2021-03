Αθλητικά

Champions League: τα εντυπωσιακά επιτεύγματα του Χάαλαντ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο νεαρός Νορβηγός συνεχίζει να εντυπωσιάζει με την εκτελεστική του δεινότητα. Άφησε πίσω του, Μέσι, Μπαπέ, Ντελ Πιέρο και Κέιν.

Με τα δύο γκολ που σημείωσε χθες, στην ισοπαλία (2-2) απέναντι στη Σεβίλη στο Ντόρτμουντ, στην επαναληπτική αναμέτρηση στους «16» του Champions League, , ο Έρλινγκ Χάαλαντ, έφτασε τα 20 γκολ στην κορυφαία διοργάνωση σε μόλις 14 παιχνίδια.

Ο Νορβηγός διεθνής επιθετικός της Ντόρτμουντ, έφτασε το ορόσημο των 20 γκολ, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα της UEFA, σε δέκα αγώνες λιγότερους, από τον επόμενο παίκτη της σχετικής λίστας, τον Άγγλο διεθνή επιθετικό της Τόττεναμ, Χάρι Κέιν, ο οποίος τα είχε καταφέρει στις 26 Νοεμβρίου του 2019, στην 24η του εμφάνιση στο UCL. Τρίτος στη λίστα είναι ο Ιταλός Αλεσάντρο Ντελ Πιέρο, που έφτασε τα 20 γκολ, σε 26 παιχνίδια, στις 15 Απριλίου 1998.

Ο Χάαλαντ είναι επίσης ο πρώτος που έφτασε στον ορόσημο πριν τα 21α γενέθλιά του, σε ηλικία 20 ετών και 231 ημερών, περισσότερο από ένα χρόνο νωρίτερα από τον αμέσως επόμενο, Κιλιάν Μπαπέ (21 ετών και 355 ημερών) και δύο χρόνια από τον Λιονέλ Μέσι (22 ετών και 266 ημερών). Ο Ερλινγκ Χάαλαντ σημείωσε από 8 γκολ το 2019 και 2020 και 4 το 2021, 8 με την Σάλτσμπουργκ και 2 με την Ντόρτμουντ, 4 με το δεξί πόδι, 15 με το αριστερό και ένα με κεφαλιά, 12 εντός και 8 εκτός έδρας.