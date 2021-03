Οικονομία

Γεωργιάδης: όσο η πανδημία καλπάζει δεν μπορούμε να μιλάμε για άνοιγμα της αγοράς

«Αν ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να καταστρέψει την Ελλάδα για τον Κουφοντίνα, να μας το πει», σχολίασε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Στην πορεία της πανδημίας στη χώρα μας και τις συγκεντρώσεις των τελευταίων ημερών, αναφέρθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης.

«Την ευθύνη των διαδηλώσεων την πήρε ο Τσίπρας, όταν κάθε μέρα το κόμμα του και βουλευτές του συμμετέχουν σε διαδηλώσεις ή όταν κάνει κάλεσμα σε πορεία όπως χθες», σχολίασε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

Τόνισε, δε, ότι οι πολιτικές δυνάμεις και κυρίως η αξιωματική αντιπολίτευση πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι αυτή την ώρα που γίνεται προσπάθεια για τον έλεγχο της πανδημίας οι καθημερινές διαδηλώσεις το μόνο που κάνουν είναι να διασπείρουν τον ίο.

Ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε, επίσης, ότι αν η πανδημία καλπάζει το άνοιγμα της αγοράς αναβάλλεται, συμπληρώνοντας πως αν για τον Κουφοντίνα ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να καταστρέψει όλη την Ελλάδα να βγει και να μας το πει.