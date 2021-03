Life

Καθαρά Δευτέρα: Η Νατάσα Θεοδωρίδου... “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Η σπουδαία ερμηνεύτρια μιλά για το πάθος της με το τραγούδι, για τη διαδρομή της και για τις μεγάλες συνεργασίες της.

Την Καθαρά Δευτέρα 15 Μαρτίου, στις 23:30, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται στο «Ενώπιος Ενωπίω» τη Νατάσα Θεοδωρίδου.

Πώς από τη δημοσιογραφία βρέθηκε στον μουσικό χώρο και πότε ασχολήθηκε επαγγελματικά με το τραγούδι;

Ποιο είναι το ίνδαλμά της στη μουσική και ποιο το μεγάλο της όνειρο;

Τι λέει για τους άνδρες της ζωής της, τον έρωτα, τον γάμο και τις κόρες της;

Οι δύσκολες ώρες της καραντίνας και η θέση της απέναντι στις πρόσφατες αποκαλύψεις για σεξουαλικές, λεκτικές παρενοχλήσεις και βιασμούς.

«Ενώπιος Ενωπίω», με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου, κάθε Δευτέρα στις 23:30.

