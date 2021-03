Πολιτική

Αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν σε γυναίκα - βουλευτή της ΝΔ

Η επίθεση έγινε κατά τη διάρκεια αιμοδοσίας που διοργάνωνε το γραφείο της βουλευτού, η οποία φυγαδεύτηκε από στελέχη του πολιτικού της γραφείου.

Επεισόδιο δημιουργήθηκε στην Πλατεία Γεωργίου στην Πάτρα, στην διάρκεια της εκδήλωσης αιμοδοσίας που διοργάνωσε το πολιτικό γραφείο της βουλευτού Αχαΐας της ΝΔ, Χριστίνας Αλεξοπούλου, με αφορμή την ημέρα της γυναίκας.

Την ίδια ώρα γυναίκες από τον αντιεξουσιαστικό χώρο πραγματοποιούσαν συγκέντρωση και στη συνέχεια έκαναν πορεία. Όταν είδαν την κυρία Αλεξοπούλου άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα εναντίον της και υπήρξε αναστάτωση.

Μάλιστα κάποιες γυναίκες από τον αναρχικό χώρο πλησίασαν προς το σημείο που βρισκόταν η βουλευτής. Η κυρία Αλεξοπούλου φυγαδεύτηκε από στελέχη του πολιτικού της γραφείου.

