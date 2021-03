Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Κίνητρα σε ιδιώτες γιατρούς για ενίσχυση του ΕΣΥ

Η αμοιβή που προσφέρεται και σε συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ, η μοριοδότηση για διαγωνισμούς προσλήψεων και η έκκληση της Πολιτείας, λόγω της πίεσης στα νοσοκομεία.

Με πολλαπλές εκκλήσεις ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας καλεί το τελευταίο χρονικό διάστημα τους ιδιώτες γιατρούς να ενισχύσουν τη μεγάλη εθνική προσπάθεια στη μάχη κατά της COVID-19.

Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε με επιστολή του από τη Διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ Θεανώ Καρποδίνη να πράξει τα δέοντα, προκειμένου οι συμβεβλημένοι γιατροί του Οργανισμού να ενισχύσουν τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ.

Τα κίνητρα που δίνονται στους γιατρούς είναι σημαντικά, μηνιαία αμοιβή δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, η οποία δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους Δήμους, τις Περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Πέραν αυτού, προβλέπεται και αμοιβή για τη συμμετοχή τους σε εφημερίες (εφόσον συμμετέχουν) ίση με αυτή του Επιμελητή Β’, ενώ προβλέπεται και σημαντική μοριοδότηση στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων του Ε.Σ.Υ. αντίστοιχη όσων υπηρετούν σε απομακρυσμένες περιοχές για όσους συνεργαστούν (αφορά μόνο όσους ιατρούς συνεργαστούν με το Ε.Σ.Υ. δυνάμει του δέκατου τέταρτου άρθρου της από 13.4.2020 ΠΝΠ, η οποία κυρώθηκε με το αρ. 1 του ν.4690/2020).

Όπως σημειώνουν πηγές του Υπ. Υγείας, "σε μία άνιση μάχη που δίνεται αδιάλειπτα εδώ και ένα χρόνο, οι ιδιώτες γιατροί οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν έναντι της κοινωνίας".