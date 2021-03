Κοινωνία

Υπόθεση Λιγνάδη: Ο Κούγιας κατέθεσε αναφορά κατά της ανακρίτριας

Γιατί κατηγορεί την ανακρίτρια ο συνήγορος του προσωρινά κρατούμενου καλλιτέχνη. Τι δήλωσε ο Αλέξης Κούγιας για την υπόθεση.

Την εξέταση «σειράς παράνομων ενεργειών» της 19ης τακτικής ανακρίτριας σε βάρος του Δημήτρη Λιγνάδη, ζητά από την Αρεοπαγίτη Επιθεωρήτρια του Πρωτοδικείου ο Αλέξης Κούγιας με αναφορά που κατέθεσε.

Ο συνήγορος του προσωρινά κρατούμενου καλλιτέχνη στρέφεται κατά της ανακρίτριας, την οποία κατηγορεί για παράβαση καθήκοντος και ζητά από την επιθεωρήτρια , αρεοπαγίτη Ζαμπέτα Στράτα, να εξετάσει σειρά ενεργειών της δικαστικής λειτουργού που χειρίζεται τη δικογραφία για δύο βιασμούς που βαρύνει τον Δημήτρη Λιγνάδη. Αναφέρει, μάλιστα, ο κ. Κούγιας ότι σκοπεύει να στραφεί με μήνυση για παράβαση καθήκοντος τόσο κατά της ανακρίτριας όσο και κατά των εισαγγελέων που ασχολήθηκαν με την υπόθεση.

Σε δηλώσεις του ο κ. Κούγιας ανέφερε ότι η ανακρίτρια «χειραγωγεί τους μάρτυρες δεν εγκρίνει τα αιτήματα της υπεράσπισης και αποδέχεται τις μαρτυρίες αναξιόπιστων ανθρώπων», ενώ επανέλαβε πως «στόχος είναι η κ. Μενδώνη και το Ελληνικό, δεν είναι ο Λιγνάδης. Τελευταία τον εμφανίζουν να έχει υλικό πορνογραφίες, χωρίς να υπάρχει στοιχείο στη δικογραφία. Ήδη έχει καταστραφεί ο άνθρωπος».

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του ποινικολόγου, η υπόθεση σε βάρος του εντολέα του «θα καταρρεύσει ως χάρτινος πύργος. Η δικογραφία αποτελείται από ασυνείδητους, φερόμενους ως θύματα που αποκαλύπτουν δήθεν την αλήθεια. Αυτοί που καταγγέλλουν τον Λιγνάδη έχουν ανεβάσει χυδαίες φωτογραφίες με επιλογές σεξουαλικές που δεν μπορεί κανείς να φανταστεί. Αυτοί κρίθηκαν αξιόπιστοι μάρτυρες από την ανακρίτρια..».

«Είναι αθώος άνθρωπος ανεξάρτητα με τις επιλογές του τις σεξουαλικές. Η πράξη που κατηγορείται είναι πολύ σοβαρή. Όμως όταν κατηγορείς κάποιον με αυτό τον τρόπο είναι ποινικό αδίκημα», κατέληξε ο κ.Κούγιας.