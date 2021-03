Αθλητικά

Γιουβέντους: καταρρέει η μετοχή της στο χρηματιστήριο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο αποκλεισμός από την Πόρτο, δεν στοίχισε μόνο στο γόητρο της «Μεγάλης Κυρίας».

Καταρρέει η μετοχή της Γιουβέντους στο χρηματιστήριο του Μιλάνου, μετά τον αποκλεισμό της ομάδας του Αντρέα Πίρλο στο Champions League από την Πόρτο.

Η Γιουβέντους νίκησε 3-2 στην παράταση την Πόρτο, αλλά αποκλείστηκε από τη συνέχεια της κορυφαίας διοργάνωσης, έχοντας ηττηθεί με 2-1 στην Πορτογαλία.

Όπως αναφέρει η ιταλική εξειδικευμένη ιστοσελίδα calcioefinanza, με το άνοιγμα του χρηματιστηρίου, η μετοχή γνώρισε απώλειες 6,5%. Σημειώνεται μάλιστα, ότι η μετοχή της Γιουβέντους είχε σημειώσει πτώση 22,96%, μετά τον αποκλεισμό από τον Άγιαξ στο Champions League, στη σεζόν 2018/19.