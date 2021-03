Οικονομία

Προκαταβολές συντάξεων: άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις αιτήσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε βήμα προς βήμα όλη τη διαδικασία. Ποιο είναι το ύψος της προσωρινής σύνταξης που θα αποδίδεται στους δικαιούχους.

Σε λειτουργία τέθηκε σήμερα, Τετάρτη 10 Μάρτιου 2021 η πλατφόρμα για την Ψηφιακή Αίτηση Χορήγησης Προκαταβολής Σύνταξης. Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης του Δημοσίου gov.gr και συγκεκριμένα μέσω του συνδέσμου https://prokatavoli.syntaxeis.gov.gr/ καθώς και μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του e-EΦΚΑ (www.efka.gov.gr). H πλατφόρμα θα είναι ανοικτή μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι έχουν υποβάλλει αίτηση απονομής σύνταξης γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου υποβάλλουν στην πλατφόρμα αίτηση χορήγησης του ποσού προκαταβολής έναντι της σύνταξης.

Η έγκριση του αιτήματος προκαταβολής πραγματοποιείται από τον e-ΕΦΚΑ, με βάση τα πληροφοριακά στοιχεία που τηρεί ο Οργανισμός και οι συνεργαζόμενοι φορείς, καθώς και των στοιχείων που δηλώνει ηλεκτρονικά ο αιτών.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία:

Οι κωδικοί ΤaxisNet του αιτούντα

Ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ

Το IBAN του τραπεζικού λογαριασμού

Ο αριθμός Πρωτοκόλλου του αιτήματος συνταξιοδότησης, η ημερομηνία υποβολής του αιτήματος και ο τ. φορέας υποβολής/κατάθεσης του αιτήματος συνταξιοδότησης. Τα στοιχεία αυτά απαιτούνται εφόσον δεν είναι προσυμπληρωμένα στην αίτηση.

Κατά την έναρξη της διαδικασίας, ο αιτών χρησιμοποιεί του κωδικούς TaxisNet για την αυθεντικοποίησή του στην πλατφόρμα. Στη συνέχεια ζητείται ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ του προκειμένου να ολοκληρωθεί η ταυτοποίησή του.

Στη συνέχεια συμπληρώνει το ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο θα πιστωθεί το ποσό της προκαταβολής σύνταξης και θα πιστώνεται στη συνέχεια κάθε μήνα, καθώς και τα στοιχεία της αίτησης συνταξιοδότησης για την οποία υποβάλλει την αίτηση προκαταβολής.

Σε περιπτώσεις όπου μέρος του χρόνου ασφάλισης δεν εντοπίζεται στα πληροφοριακά συστήματα του e-ΕΦΚΑ και των λοιπών φορέων, ζητείται

από τους αιτούντες να συμπληρώσουν σε σχετικό πεδίο το ιστορικό ασφάλισής τους.

Ειδικά στις περιπτώσεις χορήγησης προκαταβολής σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου και στη μεταβίβαση κύριας σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου, ο αιτών θα πρέπει να δηλώσει τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ του θανόντος.

Στην περίπτωση αίτησης προκαταβολής σύνταξης αναπηρίας ο αιτών θα πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία της τελευταίας απόφασης ΚΕΠΑ που έχει εκδοθεί.

Η διαδικασία υποβολής ολοκληρώνεται με το πάτημα του κουμπιού «Οριστική Υποβολή Αίτησης». H αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, ότι κατά τον χρόνο υποβολής συντρέχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης της προκαταβολής έναντι σύνταξης, εκδίδεται αυτοματοποιημένα μέσω του μηχανογραφικού συστήματος βεβαίωση χορήγησης αυτής, η οποία κοινοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον αιτούντα την ημέρα της πληρωμής. Η χορήγηση του ποσού δεν συνεπάγεται τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και η απόφαση χορήγησής του δεν συνιστά συνταξιοδοτική απόφαση.

Η προκαταβολή έναντι ποσού σύνταξης δεν χορηγείται στις εξής περιπτώσεις:

όταν οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές, το ποσό των οποίων υπερβαίνει τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις ανώτατα όρια,

όταν χορηγείται ήδη προσωρινή ή οριστική σύνταξη από τον e-ΕΦΚΑ οποιασδήποτε κατηγορίας,

όταν η αίτηση συνταξιοδότησης κρίνεται με τις διατάξεις της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (E.E.) ή των Διακρατικών Συμβάσεων.

Η παροχή της προκαταβολής σύνταξης είναι ακατάσχετη και συμψηφίζεται με τα αναδρομικά ποσά σύνταξης που θα χορηγηθούν με την έκδοση προσωρινής ή και οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης μελλοντικά. Τυχόν οφειλές του ασφαλισμένου στον e-ΕΦΚΑ δεν παρακρατούνται από το ποσό της προκαταβολής, αλλά από τα ποσά της προσωρινής και της οριστικής σύνταξης.

Το ποσό προκαταβολής έναντι της σύνταξης χορηγείται μηνιαίως και αναδρομικά από την πρώτη μέρα του επόμενου μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

Επισημαίνεται ότι για τους ασφαλισμένους που θα υποβάλλουν αίτημα συνταξιοδότησης από 16/3 και μετά ταυτόχρονα με την υποβολή της αίαίτησης συνταξιοδότησής τους στην «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής Αίτησης Συνταξιοδότησης» του e-ΕΦΚΑ θα συμπληρώνουν και την επιλογή «προκαταβολή σύνταξης».

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε σχετικά, «Με την ενεργοποίηση σήμερα της ειδικής πλατφόρμας για την χορήγηση προκαταβολής σύνταξης σε όσους περιμένουν μήνες ή ακόμα και χρόνια για την απονομή της σύνταξής τους, υλοποιούμε μια βασική μας δέσμευση έναντι των συνταξιούχων. Στόχος της διοίκησης του e-ΕΦΚΑ είναι πριν από το Πάσχα να έχουν πραγματοποιηθεί οι πληρωμές των προκαταβολών που θα περιλαμβάνουν και τα αναδρομικά για το σύνολο των μηνών καθυστέρησης στην απονομή των συντάξεων τους. Επιπλέον όσοι υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης από τις 16/3 και μετά θα λαμβάνουν άμεσα την προκαταβολή της σύνταξής τους.

Δεν ισχυρίζομαι βέβαια ότι λύσαμε το πρόβλημα των εκκρεμών συντάξεων. Η προκαταβολή σύνταξης, για την οποία προβλέψαμε μια γρήγορη και σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένη διαδικασία, αποτελεί ωστόσο μια σημαντική δράση ανακούφισης όσων περιμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα και υπό αντίξοες συνθήκες τη συνταξιοδότηση τους. Είναι μια πράξη σεβασμού της Πολιτείας για την υπομονή τους».