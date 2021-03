Κόσμος

Η Χαβάη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (εικόνες)

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν ζημιές σε δρόμους, οι οποίοι είναι απροσπέλαστοι, ενώ μια γέφυρα παρασύρθηκε από τα νερά. Φόβοι για κατάρρευση φραγμάτων.

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε στη Χαβάη ο κυβερνήτης της Ντέιβιντ Ίγκε λόγω των πλημμυρών που προκλήθηκαν από ισχυρές βροχοπτώσεις στην πολιτεία αυτή των ΗΠΑ και των φόβων για κατάρρευση φραγμάτων, γεγονός που ανάγκασε τις αρχές να προχωρήσουν στην απομάκρυνση κατοίκων από περιοχές σε τουλάχιστον δύο κομητείες, ενώ παραμένουν σε ισχύ για δεύτερη ημέρα οι προειδοποιητικές συστάσεις για πλημμύρες.

Η κίνηση αυτή έγινε μετά την υπερχείλιση φράγματος στο νησί Μάουι, που ανάγκασε τις αρχές να προβούν στην εκκένωση περιοχών και προκάλεσε την καταστροφή σπιτιών. Η "μη ικανοποιητική" κατάσταση του εν λόγω φράγματος οδήγησε στον προγραμματισμό της αφαίρεσής του φέτος, σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία της Χαβάης.

"Η κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης θα καταστήσει διαθέσιμα κονδύλια της πολιτείας, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν γρήγορα και αποτελεσματικά για να βοηθηθούν αυτοί που επλήγησαν από τις άσχημες καιρικές συνθήκες", σημείωσε χθες, Τρίτη, ο Ίγκε.

Η κακοκαιρία αναμένεται να διαρκέσει ως την Παρασκευή, πρόσθεσε. Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για θανάτους ή τραυματισμούς.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι κομητείες της Χαβάης Μάουι, Καλαουάο, Οάχου και Καουάι, αναφέρει το γραφείο του κυβερνήτη σε ανακοίνωσή του, ενώ το πρόγραμμα για την ανακούφιση των πληγέντων θα διαρκέσει ως τις 8 Μαΐου.

Στο Μάουι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν ζημιές σε δρόμους, οι οποίοι είναι απροσπέλαστοι, ενώ μια γέφυρα παρασύρθηκε τελείως από τα νερά και μια άλλη μετατοπίστηκε, σύμφωνα με το γραφείο του κυβερνήτη.

Αξιωματούχοι των υπηρεσιών διαχείρισης εκτάκτων αναγκών της πολιτείας είχαν ανακοινώσει προηγουμένως ότι οι βροχοπτώσεις προκάλεσαν την άνοδο της στάθμης των υδάτων στο φράγμα Καουπακαλούα στην βόρεια περιοχή του Χάικου, αναγκάζοντας τις αρχές να ανοίξουν κέντρα φιλοξενίας γι'αυτούς που απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους και να τους συνιστούν να μην επιστρέψουν σε αυτά.

Έξι σπίτια υπέστησαν σοβαρές ζημιές ή καταστράφηκαν, δήλωσε ο δήμαρχος του Μάουι Μάικλ Βικτορίνο.