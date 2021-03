Πολιτική

Σύγκρουση στη Βουλή για τα επεισόδια στη Νέα Σμύρνη

Καταδικάζουν τα κόμματα την επίθεση κατά του αστυνομικού στη Νέα Σμύρνη. Οι κόντρες ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ.

Ομόθυμη καταδίκη για τον πρόσφατο τραυματισμό αστυνομικού στη Νέα Σμύρνη, αλλά και εκατέρωθεν επίρριψη ευθυνών για το κλίμα των ημερών, σημειώθηκε το πρωί στη Βουλή, λίγο πριν από την έναρξη της συζήτησης του νομοσχεδίου του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα και τη Μικροκινητικότητα.

Την ικανοποίησή του για την ομόθυμη καταδίκη της επίθεσης κατά του νεαρού αστυνομικού από κουκουλοφόρους, εξέφρασε ο παριστάμενος υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών Γιάννης Κεφαλογιάννης, σημειώνοντας ωστόσο ότι αυτό δεν συνέβη σε «πολιτικό κενό», καθώς «είχαν προηγηθεί δηλώσεις κομμάτων που προλείαναν το έδαφος για το κλίμα που πυροδοτήθηκε». Όπως είπε ο κ. Κεφαλογιάννης στη συγκέντρωση στη Νέα Σμύρνη είχαν καλέσει η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΜΕ, ο Ρουβίκωνας κ.ά, ενώ μίλησε για «fake βίντεο» που κυκλοφόρησε ο ΣΥΡΙΖΑ και η Αυγή για σπάσιμο φαναριών στην Πανόρμου, με τον κάτοχο του αυτοκινήτου να δηλώνει ότι αυτό είχε γίνει σε προγενέστερο χρόνο, και την αξιωματική αντιπολίτευση να μη παραδέχεται το λάθος της.

Ο κ. Κεφαλογιάννης τόνισε πάντως ότι πρέπει κάποια στιγμή να ομονοήσουμε και να μη διχάζουμε το λαό, ενώ αναφέρθηκε στις ενέργειες της κυβέρνησης για την πάταξη της αυθαιρεσίας και στα σώματα ασφαλείας, θυμίζοντας τη σχετική συγκρότηση της επιτροπής Αλιβιζάτου. Είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις για το πώς τέτοια φαινόμενα αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας θα χτυπηθούν, κατέληξε ο κ. Κεφαλογιάννης.

Την κατηγορηματική καταδίκη του ΣΥΡΙΖΑ για την επίθεση κατά του νοσηλευόμενου αστυνομικού μετέφερε στη Βουλή, ο βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Χρ. Γιαννούλης. Εκφράζουμε τη απόλυτη στήριξή μας στους έντιμους αστυνομικούς, αλλά και την αντίθεσή μας στην κατάχρηση βίας από μειοψηφία του αστυνομικού σώματος, είπε ο κ. Γιαννούλης. «Απευθύνουμε έκκληση να σταματήσει αυτή η μειοψηφία των αστυνομικών, με εντολές του κ. Χρυσοχοΐδη ή επιχειρησιακών υπευθύνων, να πραγματοποιούν επιδρομές βίας και ρεβανσισμού, που μπαίνουν σε καταστήματα, χαστουκίζουν γυναίκες και βρίζουν μικρά παιδιά» είπε ο κ. Γιαννούλης. Αναφερόμενος στο χθεσινό τηλεοπτικό μήνυμα του κ. Μητσοτάκη, σημείωσε ότι η ενότητα εμπνέεται και δεν διατάσσεται, ούτε με το να λες ότι φταίνε αυτοί κι εγώ είμαι άμοιρος ευθύνης.

Στην ανάγκη να πέσουν οι τόνοι και να μην εκτραχυνθεί η κατάσταση, αναφέρθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κινήματος Αλλαγής Μ. Κατρίνης, σύμφωνα με τον οποίο το «διχαστικό κλίμα» που έχει δημιουργηθεί έχει δύο υπεύθυνους, την κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση. Αναφερόμενος στην «αδικαιολόγητη αστυνομική βία» της Κυριακής και τη «δολοφονικού τύπου» επίθεση κατά του αστυνομικού χθες, είπε ότι ο πρωθυπουργός «νίπτει τας χείρας του» την ώρα που στελέχη του πυροδοτούν το κλίμα, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ δεν καταλαβαίνει τον κίνδυνο να ξεφύγει η κατάσταση.

«Ο απαράδεκτος τραυματισμός του αστυνομικού δεν μπορεί να αθωώσει την κυβέρνηση για το κλίμα τρομοκρατίας που ξεδιπλώθηκε τις προηγούμενες ημέρες, και έδωσε τα ρέστα του χθες, στις γειτονίες της Ν. Σμύρνης» είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος. Το σκηνικό πού έχτισε η κυβέρνηση χθες, με ύποπτους μηχανισμούς και με μια ομάδα προβοκατόρων, για να συκοφαντηθεί το κίνημα, δεν πρέπει να αποκρυβεί πρόσθεσε, τονίζοντας ότι «η πάλη του λαού και η οργανωμένη απειθαρχία θα σας χαλάσουν τα σχέδια».

Καλούμε τον ΣΥΡΙΖΑ να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και την κυβέρνηση να επιβάλει την τάξη, είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Κ. Χήττας, ο οποίος εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για τη "δολοφονική επίθεση" κατά του αστυνομικού. Εμείς δεν συμψηφίζουμε τη βία σε καλή και κακή. Την καταδικάζουμε από όπου κι αν προέρχεται, είπε ο κ. Χήτττας.

Τέλος, ο βουλευτής του ΜέΡΑ25, Κρίτων Αρσένης αναφέρθηκε στο δυσάρεστο γεγονός του τραυματισμού του αστυνομικού, επέκρινε την κυβέρνηση για τη διάλυση της επιτροπής Αλιβιζάτου, τόνισε ότι σε όλες τις χώρες υπάρχει το φαινόμενο της αστυνομικής βίας, αλλά μόνο σε μία το φαινόμενο της ατιμωρησίας. Τέλος, επέκρινε την κυβέρνηση ότι φέρνει νομοσχέδια που προκαλούν κοινωνική αναταραχή και την κάλεσε «να τερματίσει τη σειρά επεισοδίων αστυνομικού εκφοβισμού οικογενειών».

Παρέμβαση για το θέμα έκανε στη Βουλή και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Αφού ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον αστυνομικό που υπέστη "μια άνευ προηγουμένου βάρβαρη επίθεση από μία αγέλη, που συμπεριφέρονταν σαν τσακάλια" όπως είπε, τόνισε: "Ο Άγγελος, 27 χρόνων, Σερραίος, ήρθε στην Αθήνα για να πάρει 700 ευρώ το μήνα και αντ’ αυτού υπέστη όσα υπέστη. Χθες και σήμερα, μέσα σε δύο 24ωρα είδαμε ένα πολιτικό σύστημα σε παράνοια. Είδαμε ανθρώπους σε παράνοια να αλληλοσπαράσσονται και να αλληλοδέρνονται. Προσέξτε γιατί στα επεισόδια θα έχουμε κάποια στιγμή νεκρό αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Αφήσατε τους πολίτες της Νέας Σμύρνης στο έλεος της κομματικοποίησης, γιατί ο πρωθυπουργός όταν μιλά αναφέρεται μόνο στους ψηφοφόρους της ΝΔ και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης όταν μιλά αναφέρεται μόνο στου ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ".

Ο κ. Βελόπουλος πρόσθεσε: "Αν θέλετε να αποδείξετε ότι είστε υπέρ της ενότητας απέναντι στους βάρβαρους και τους παρακρατικούς που έκαναν χθες τα επεισόδια, ακυρώστε την Παρασκευή. Να μην γίνει η ερώτηση του κ. Τσίπρα. Να μην ρίξουμε και άλλο λάδι στη φωτιά. Απευθύνω έκκληση στον ίδιο τον κ. Τσίπρα να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό και να συζητήσουν. Η κοινωνία βράζει. Για εμάς η πλατεία πρέπει να ενώνει τον κόσμο. Όλοι οι Έλληνες μαζεύονται στις πλατείες και συζητούν, συμφωνούν, διαφωνούν. Όμως η ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ πέτυχαν να κάνουν την πλατεία να ματώνει. Με τη διαφορά ότι το αίμα που χύνεται είναι ελληνικό. Μην επιτρέπετε να χύνεται ελληνικό αίμα. Μην επιτρέπεται να αλληλοδέρνονται Έλληνες, εξ αιτίας της απουσίας σοβαρής πολιτικής".