Κοινωνία

Ανήλικες καταγγέλλουν νεαρούς για βιασμό και αποπλάνηση

Σοκάρει η υπόθεση με θύματα δύο 15χρονες στην Αττική. Πώς τις παρέσυραν δύο νεαροί. Ποια η κατάσταση των κοριτσιών.

Σοκάρει η υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης που καταγγέλλουν δύο ανήλικα κορίτσια από δύο νεαρούς, με τους οποίους γνωρίζονταν καιρό.

Πρόκειται για δύο 15χρονα κορίτσια, τα οποία κατήγγειλαν στους γονείς τους ότι παρασύρθηκαν από τους κατηγορούμενους σε ξενοδοχείο, όπου ο 19χρονος βίασε τη μία και ο 24χρονος επιχείρησε, χωρίς αποτέλεσμα, να πράξει το ίδιο στη φίλη της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο νεαροί όχι απλά είχαν καταναλώσει αλκοόλ προτού τις παρασύρουν, από την πλατεία του Ίλιον, στο ξενοδοχείο, αλλά είχαν φροντίσει να μεθύσουν τα θύματά τους.

Η 15χρονη που καταγγέλλει ότι έπεσε θύμα βιασμού νοσηλεύεται ακόμα με ίχνη πάλης και σοκ, ενώ ο 19χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι τη βίασε προφυλακίστηκε. Αντίθετα, ο 24χρονος φίλος του αφέθηκε ελεύθερος.