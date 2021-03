Κοινωνία

Νέα Σμύρνη: σε διαθεσιμότητα αστυνομικός για τα επεισόδια της Κυριακής

Τι λενε αστυνομικές πηγές για τις νέες καταγγελίες για αστυνομική βία στα χθεσινοβραδινά επεισόδια στην Νέα Σμύρνη.

Σε διαθεσιμότητα τέθηκε ο ανθυπαστυνόμος της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. ο οποίος απαθανατίστηκε σε βίντεο να χτυπά με ένα πτυσσόμενο μεταλλικό γκλοπ πολίτη στη Νέα Σμύρνη, το μεσημέρι της Κυριακής.

Να σημειωθεί ότι είχε προηγηθεί σχετική πρόταση του αξιωματικού που διενεργεί την ΕΔΕ.

Αναφορικά με τις νέες καταγγελίες για χρήση αστυνομικής βίας στα χθεσινοβραδινά επεισόδια στην Νέα Σμύρνη, αστυνομικές πηγές τόνιζαν ότι «κάθε καταγγελία, που έχει περιέλθει σε γνώση μας θα διερευνηθεί διεξοδικά, όπως γίνεται πάντα, και εάν προκύψουν ευθύνες αυτές θα αποδοθούν».

Η ανακοινωση της Αστυνομίας

Σε ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας αναφέρεται "Μετά τη συλλογή και μελέτη του αναγκαίου αποδεικτικού υλικού, με απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, τέθηκε σε διαθεσιμότητα Ανθυπαστυνόμος, στο πλαίσιο Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, που διεξάγεται για περιστατικό που έλαβε χώρα την 7-3-2021 στη Νέα Σμύρνη".