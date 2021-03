Αθλητικά

Ζαγοράκης για ΕΠΟ: δεν χρειάζεται να συστηθώ…

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ευρωβουλευτής με την ΝΔ ανακοίνωσε και επισήμως την υποψηφιότητα του για την προεδρία της ΕΠΟ.

Την υποψηφιότητά του για την προεδρία της ΕΠΟ ανακοίνωσε ο Θοδωρής Ζαγοράκης και παράλληλα απηύθυνε πρόσκληση «συσπείρωσης, συνεννόησης και σύμπνοιας προς κάθε κατεύθυνση, για να φτάσει το ελληνικό ποδόσφαιρο εκεί που του αξίζει».

Ο 49χρονος Ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, πρώην αρχηγός της εθνικής ομάδας και πρώην πρόεδρος του ΠΑΟΚ είχε συνάντηση με ανθρώπους της Κυβέρνησης και ενώ τις τελευταίες ημέρες είχε... δεύτερες σκέψεις, εν τέλει έλαβε οριστικά την απόφαση να διεκδικήσει τον προεδρικό θώκο της ΕΠΟ.

Αναλυτικά ο Θοδωρής Ζαγοράκης τόνισε κατά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του:

Οι επικείμενες εκλογές της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας θα αποτελέσουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σημείο τομής για την πορεία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μπορούν και πρέπει να εξελιχθούν σε μια μοναδική ευκαιρία για να αλλάξουμε και να αφήσουμε στη άκρη όλα όσα μας χωρίζουν.

H κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο χώρο του ποδοσφαίρου τα τελευταία χρόνια είναι σε όλους γνωστή. Δεν είναι, όμως, η ώρα για απόδοση ευθυνών, δεν είναι η ώρα για ένα ακόμη κυνήγι μαγισσών. Είναι η ώρα να προχωρήσουμε μπροστά, κάνοντας όλοι μαζί το επόμενο βήμα.

Το ποδόσφαιρο είναι οι ερασιτεχνικές κατηγορίες, τα χωμάτινα γήπεδα που όλοι ξεκινήσαμε τα πρώτα μας ποδοσφαιρικά βήματα. Το ποδόσφαιρο είναι όλοι και όλες όσοι στηρίζουν τις ομάδες. Το ποδόσφαιρο είναι ο υγιής φίλαθλος που βρίσκει διέξοδο στην καθημερινότητά του μέσα απ’ την στρογγυλή θεά.

Για μένα το ποδόσφαιρο είναι ολόκληρη η ζωή μου. Ταυτίστηκα τόσο με το άθλημα όσο και με την μεγαλύτερη επιτυχία του ελληνικού ποδοσφαίρου, την κατάκτηση του EURO το 2004, και νιώθω πραγματικά ευγνώμων για την αγάπη που εισέπραξα από όλους τους Έλληνες.

Για αυτό το λόγο, δεν μπορώ να κλείσω τα μάτια ή να κρυφτώ πίσω από τις εξελίξεις. Η κρισιμότητα των στιγμών και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν για το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν μου επιτρέπουν να μείνω αμέτοχος, όσο βολικό και εάν αυτό θα ήταν για μένα σε προσωπικό επίπεδο τη δεδομένη στιγμή. Πιστεύω ότι η πορεία μου όλα αυτά τα χρόνια στο χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου μου επιτρέπει αυτή την εμπλοκή. Δεν χρειάζεται ούτε να συστηθώ στο χώρο, ούτε να επιβληθώ μέσω τρίτων.

Σε συνεργασία με τις διεθνείς ομοσπονδίες ποδοσφαίρου μπορούμε να προχωρήσουμε στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που θα σημάνουν μια νέα αρχή για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Με πλήρη σεβασμό στο αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου, οι ποδοσφαιρικές ενώσεις της χώρας θα είναι οι φορείς των αλλαγών και οι πρωτεργάτες αυτής της προσπάθειας.

Με όλα τα παραπάνω στο μυαλό μου και με περίσσια όρεξη γι’ αυτή την προσπάθεια ανακοινώνω την υποψηφιότητά μου για τις επικείμενες εκλογές στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Απευθύνω προσκλητήριο συσπείρωσης, συνεννόησης και σύμπνοιας προς κάθε κατεύθυνση, για να φτάσει το ελληνικό ποδόσφαιρο εκεί που του αξίζει.