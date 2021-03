Αθλητικά

Πέθανε ο Μιχάλης Κίτσιος

Θλίψη σε συγγενείς, φίλους και όσους τον ειχαν δει να αγωνίζεται σκόρπισε ο θάνατος του.

Στο πένθος έχει βυθιστεί από το βράδυ της Τρίτης ο Παναθηναϊκός και σύσσωμη η οικογένεια του "Τριφυλλιού", καθώς μια από τις ιστορικότερες μορφές του Συλόγου, ο Μιχάλης Κίτσιος πέθανε σε ηλικία 91 ετών.

Ο Μιχάλης Κίτσιος υπηρέτησε για δεκαετίες ολόκληρες την αγαπημένη του ομάδα, ως πιστός στρατιώτης, ενώ διετέλεσε και πρόεδρος του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού.

Παράλληλα, από το 1971-1973 αποτέλεσε διοικητικό στέλεχος της ομάδας του Γουέμπλεϊ, ενώ πιο επίσημο ρόλο ανέλαβε λίγους μήνες μετά το έπος.

Ο Μιχάλης Κίτσιος έγινε εκ νέου πρόεδρο στον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό το 2009 για ένα μικρό χρονικό διάστημα.

Ο άλλοτε πρόεδρος του Τριφυλλιού δεν κατάφερε να κερδίσει τη μάχη με την ασθένεια που τον ταλαιπωρούσε.

Ο ίδιος νοσηλευόταν στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο λόγω και της ιδιότητας του ως στρατιωτικός, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή.

Το παιχνίδι της μοίρας ήθελε τον Μιχάλη Κίτσιο να φύγει από κοντά μας, ακριβώς μισό αιώνα μετά το εκπληκτικό 1-1 του «τριφυλλιού» στην Αγγλία απέναντι στην Έβερτον για το Κύπελλο Πρωταθλητριών, στην επική πορεία μέχρι τον τελικό του Γουέμπλεϊ.

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Μαρτίου και ώρα 13:00 στο Κοιμητήριο του Παπάγου.