Οικονομία

ΣΥΡΙΖΑ: είμαστε αντιμέτωποι με μια Κυβέρνηση που δεν ξέρει τι της γίνεται

Για «ασυνεννοησία των στελεχών της» κατηγορεί την Κυβέρνηση η Κουμουνδούρου, «την ώρα που η χώρα βρίσκεται πάλι στο σημείο μηδέν της πανδημίας»

Ευθεία επίθεση στην Κυβέρνηση για τη διαχείριση της πανδημίας και του lockdown, εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ, σε ανακοίνωση του στην οποία επισημαίνει ότι «χθες ο κ. Γεωργιάδης, παρακάμπτοντας τους επιστήμονες και ενώ όλοι ανέμεναν έκρηξη κρουσμάτων, προανήγγειλε άνοιγμα της αγοράς μέσα στο Μάρτιο. Σήμερα η κυβερνητική εκπρόσωπος αδειάζει για πολλοστή φορά τον Υπουργό Ανάπτυξης».

Και συνεχίζει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, «Δεν φθάνει που η χώρα βρίσκεται πάλι στο σημείο μηδέν της πανδημίας, με το ΕΣΥ στο κόκκινο και την οικονομία σε κατάρρευση. Δεν φθάνει που η κυβέρνηση κάνει εδώ και έναν χρόνο τα ίδια λάθη και τίποτα επί της ουσίας για τις μεγάλες εστίες υπερμετάδοσης.

Δεν φτάνει που οι πολίτες, οι εργαζόμενοι και οι καταστηματάρχες είναι σε απόγνωση, αντιμέτωποι με προβλήματα επιβίωσης και χωρίς ουσιαστική οικονομική στήριξη μετά από το μεγαλύτερο και πιο αποτυχημένο λοκντάουν της Ευρώπης. Δυστυχώς, είμαστε όλοι αντιμέτωποι και με μία κυβέρνηση ασυνεννοησίας που δεν ξέρει τι της γίνεται».

ΚΙΝΑΛ: Κυβέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ παίζουν με τη φωτιά

Το γραφείο Τύπου του Κινήματος Αλλαγής, σε ανακοίνωση του αναφορικά με τα χθεσινά επεισόδια στην Νέα Σμύρνη, αναφέρει τα εξής:

Είχαμε επισημάνει με την χθεσινή παρέμβαση της Προέδρου Φώφης Γεννηματά, ότι Κυβέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ παίζουν με τη φωτιά, καλλιεργώντας συνειδητά μια επικίνδυνη όξυνση μακριά από τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας.

Δυστυχώς αυθημερόν επαληθευτήκαμε. Την ώρα που η χώρα αντιμετωπίζει την έξαρση της πανδημίας, οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι βυθίζονται στην αβεβαιότητα, η πολιτική ζωή φαντάζει εγκλωβισμένη σε ένα συγκρουσιακό τεχνητό δίπολο. Από την μια η υπέρμετρη βία της αστυνομίας, από την άλλη ενέργειες που πυροδοτούν και προσφέρουν έδαφος σε αυτούς που επιδιώκουν την αναταραχή και την αναπαραγωγή της βίας.

Ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας, ως λύση στα δικά τους αδιέξοδα, διαμορφώνουν συνειδητά το πλαίσιο μιας διχαστικής εκλογικής αναμέτρησης. Ο ένας γιατί αποδεικνύεται αδύναμος και αναποτελεσματικός να διαχειριστεί την υγειονομική και οικονομική κρίση. Ο άλλος γιατί επιχειρεί και πάλι να καλύψει την απουσία πολιτικής, με την όξυνση και τον λαϊκισμό. Η κοινωνία όμως που δοκιμάζεται περιμένει απαντήσεις στα προβλήματα της.