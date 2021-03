Υγεία - Περιβάλλον

AstraZeneca: Ο ΕΟΦ απαντά στις αναφορές για απόσυρση εμβολίων στην Ελλάδα

Δημοσιεύματα ανέφεραν πως η Ελλάδα αποσύρει προβληματική παρτίδα των εμβολίων της AstraZeneca. Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΟΦ.

Διαψεύδει ο ΕΟΦ δημοσιεύματα για απόσυρση παρτίδας εμβολίου της AstraZeneca από την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή του ο ΕΟΦ επισημαίνει:

«Αναφορικά με δημοσιεύματα που αναφέρονται σε απόσυρση παρτίδας του εμβολίου της ετ. AstraZeneca στην Ελλάδα, ο ΕΟΦ ενημερώνει ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, η παραγωγός εταιρεία, καθώς και ο Αυστριακός Οργανισμός Φαρμάκων, δεν σχετίζουν τη συγκεκριμένη παρτίδα και τον εμβολιασμό με ανεπιθύμητες ενέργειες που καταγράφηκαν στην Αυστρία».

Τι ανακοίνωσαν Αυστρία και Λετονία

Μετά από το θάνατο ατόμου που είχε κάνει το εμβόλιο της AstraZeneca, η Αυστρία την περασμένη Κυριακή ανακοίνωσε πως σταματά τη χρήση των εμβολίων μιας συγκεκριμένης παρτίδας μέχρι να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια θανάτου του εν λόγω ατόμου αλλά και μιας ασθένειας που εμφανίστηκε αμέσως μετά τη λήψη του.

Σύμφωνα με ξένα ΜΜΕ , την ίδια απόφαση έλαβε και η Λετονία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα εμβόλια από την παρτίδα ABV5300 17 χώρες της Ε.Ε. έχουν προμηθευτεί δόσεις από τη συγκεκριμένη παρτίδα.