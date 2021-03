Τεχνολογία - Επιστήμη

Κίνα και Ρωσία σχεδιάζουν ερευνητικό σταθμό στην Σελήνη

Τι προβλέπεται για την ανάπτυξη του σταθμού σε δύο διαφορετικά σημεία.

Η ρωσική διαστημική υπηρεσία Roscosmos και η κινεζική Εθνική Υπηρεσία Διαστήματος CNSA υπέγραψαν -μέσω βιντεοδιάσκεψης- συμφωνία (μνημόνιο κατανόησης) για να αναπτύξουν από κοινού έναν σεληνιακό ερευνητικό σταθμό, είτε σε τροχιά γύρω από το φεγγάρι είτε πάνω στην επιφάνειά του ή και τα δύο.

Ο σταθμός, με την ονομασία Διεθνής Επιστημονικός Σεληνιακός Σταθμός, θα χρησιμοποιείται και από τις δύο χώρες και σε αυτόν θα πραγματοποιείται ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών μελετών, ενώ παράλληλα θα βοηθήσει στην εξερεύνηση και αξιοποίηση της Σελήνης.

Οι δύο χώρες θα συνεργαστούν σε όλα τα στάδια ανάπτυξης του σταθμού, από τον σχεδιασμό του έως τη λειτουργία του. Επίσης, ανέφεραν ότι θα προωθήσουν τη διεθνή συνεργασία, παρέχοντας σε κάθε χώρα ισότιμη πρόσβαση στον σταθμό, σύμφωνα με το BBC και το Γαλλικό Πρακτορείο.

Φέτος, η Ρωσία γιορτάζει την 60ή επέτειο από την πρώτη στον κόσμο επανδρωμένη διαστημική πτήση της, του σοβιετικού Γιούρι Γκαγκάριν τον Απρίλιο του 1961, τον οποίο ακολούθησε, δύο χρόνια αργότερα, η πρώτη γυναίκα στο διάστημα, η σοβιετική Βαλεντίνα Τερέσκοβα.

Η Ρωσία δεν έχει υπογράψει τη νέα διεθνή «Συμφωνία Άρτεμις», που προωθεί η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία (NASA) για τη νέα εξερεύνηση της Σελήνης. Προφανώς, η Ρωσία προτιμά να προχωρήσει σε κάτι ανάλογο με τη συνεργασία της Κίνας, έλκοντας και άλλες χώρες στο δικό τους διαστημικό «άρμα». Η Κίνα, από την πλευρά της, έχει μεγάλες διαστημικές φιλοδοξίες και έχει ήδη παρουσία στη Σελήνη και στον Άρη με τις αντίστοιχες αποστολές.