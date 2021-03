Παράξενα

Κυλλήνη: Υποχώρησε η θάλλασα και αποκαλύφθηκε το Αρχαίο Λιμάνι (εντυπωσιακές εικόνες)

Πρωτόγνωρες εικόνες στην Κυλλήνη. Που οφείλεται το σπάνιο φαινόμενο.

Μπροστά σε ένα σπάνιο και άκρως εντυπωσιακό φαινόμενο βρέθκαν οι κάτοικοι της Κυλλήνης, οι οποίοι είδα την στάθμη της θάλλασας να έχει υποχωρήσει και τα τείχη του Αρχαίου Λιμανιού που βρίσκεται στην περιοχή ήρθαν στην επιφάνεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η στάθμη των υδάτων υπολογίζεται ότι υποχώρησε κατά 40-45 εκατοστά

. Το φαινόμενο οφείλεται σε δύο παράγοντες, στην αστρονομική παλίρροια που δημιουργείται από την έλξη του ηλίου και της σελήνης μεν και στη μετεωρολογική παλίρροια δε που προκαλείται από τις διαφοροποιήσεις της ατμοσφαιρικής πίεσης και του ανέμου.

Η στάθμη αναμένεται να επανέλθει στα φυσιολογικά επίπεδα γύρω στις 14 Μαρτίου.

Πηγή: patrisnews.com