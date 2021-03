Κοινωνία

Ελεύθεροι οι “τεχνικοί” που κατηγορούνται ότι έκλεψαν χιλιάδες ευρώ από ηλικιωμένη

Οι περιοριστικοί όροι που τους επιβλήθηκαν. Τι ισχυρίστηκαν στην απολογία τους.

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά την απολογία τους στον Ανακριτή Θεσσαλονίκης, οι τρεις άνδρες, που είχαν συλληφθεί το περασμένο Σάββατο με την κατηγορία ότι προσποιούμενοι τους τεχνικούς έκλεβαν ηλικιωμένους με την μέθοδο της απασχόλησης.

Η δικογραφία τούς αποδίδει ότι σε διάστημα τριών ημερών, κατά την προηγούμενη εβδομάδα, διέπραξαν με τη συγκεκριμένη μεθοδολογία ισάριθμες κλοπές σε περιοχές της ανατολικής Θεσσαλονίκης. Η «λεία» τους φέρεται να περιλαμβάνει μετρητά και κοσμήματα.

Εκτός από τους τρεις που συνελήφθησαν, όλοι Έλληνες ηλικίας 36, 34 και 45 ετών, για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν δύο ακόμη συνεργοί τους που αναζητούνται.

Μεταξύ των περιπτώσεων που εξιχνίασε το Τμήμα Ασφαλείας Ανάληψης - Χαριλάου είναι αυτή που κατήγγειλε 87χρονη το πρωί του περασμένου Σαββάτου στην Χαριλάου, όταν οι δράστες αφού συστήθηκαν ως τεχνικοί φυσικού αερίου μπήκαν στο διαμέρισμά της. Η καταγγέλλουσα ανέφερε αρχικά ότι της έκλεψαν 80.000 ευρώ αλλά στην πορεία ανακάλεσε ως προς το ύψος του ποσού, προσδιορίζοντάς το σε 2000 ευρώ.

Απολογούμενοι οι κατηγορούμενοι φέρεται να αποδέχθηκαν τις πράξεις τους τονίζοντας ότι αποζημίωσαν το θύμα τους, γεγονός που εκτιμήθηκε ως προς την ποινική τους μεταχείριση.