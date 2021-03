Αθλητικά

Μαρινάκης - Ολυμπιακός: 96 θρυλικά χρόνια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Ο Ολυμπιακός είναι τρόπος ζωής, είναι η μεγάλη μας αγάπη», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος των πρωταθλητών, για τα γενέθλια της ομάδας.

Το 96ο έτος από την ίδρυσή του κλείνει σήμερα ο Ολυμπιακός και ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Βαγγέλης Μαρινάκης έστειλε το δικό του μήνυμα για τα γενέθλια του συλλόγου.

Το μήνυμα του Προέδρου του Ολυμπιακού:

Ο Ολυμπιακός είναι τρόπος ζωής, είναι η μεγάλη μας αγάπη.

Είναι οι αξίες του, ο σεβασμός, η υπερηφάνεια και η αλληλεγγύη. Είναι οι νίκες, οι επιτυχίες και οι πολυάριθμοι τίτλοι του. Είναι ο κόσμος του, πάντα ενωμένος σε χαρές και πίκρες, που μας κάνουν ακόμα πιο δυνατούς. Είναι η ερυθρόλευκη φανέλα που έχει κερδίσει τον σεβασμό όλων και έχει αγαπηθεί όσο καμία.

96 θρυλικά χρόνια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε! Με σκληρή δουλειά, θυσίες, επιμονή, πάθος και πίστη να γιγαντώνουμε κάθε μέρα τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ μας για να μας χαρίζει στιγμές μεγαλείου και δόξας.

Χρόνια πολλά ΘΡΥΛΕ!

ΖΗΤΩ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ!