Πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (εικόνες)

Συμμετείχαν φοιτητικοί σύλλογοι και παρατάξεις. Τα αιτήματά τους. Δείτε φωτογραφίες.

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο πραγματοποίησαν το μεσημέρι της Τετάρτης στα Προπύλαια φοιτητικοί σύλλογοι και παρατάξεις καθώς και οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου με κλειστά Πανεπιστήμια στο πλαίσιο των μέτρων κατά της πανδημίας.

Περίπου στις 2.30 το μεσημέρι η κεφαλή της πορείας έφτασε στη Βουλή.

Φτάνοντας στην πλατεία Συντάγματος, οι συγκεντρωμένοι άναψαν καπνογόνα, ανάρτησαν πανό και φώναξαν συνθήματα.

Βασικά αιτήματα, η λήψη μέτρων ώστε να μπορέσουν το συντομότερο δυνατό να ανοίξουν σχολές και σχολεία, καθώς επίσης και η απόσυρση του πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου για τα ΑΕΙ, που προβλέπει αλλαγές στον τρόπο εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και θέσπιση Ομάδων Προστασίας στα πανεπιστήμια.

Ενδεικτικά, το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών (φοιτητική παράταξη που πρόσκειται στο ΚΚΕ) αναφέρει ότι «μπροστά στη συμπλήρωση ενός χρόνου κλειστών πανεπιστημίων οι φοιτητές σε όλη τη χώρα ζητούν άνοιγμα των σχολών με όλα τα μέτρα προστασίας. Δίνουν απάντηση στην καταστολή και τρομοκρατία της κυβέρνησης σε βάρος του λαού και της νεολαίας».

Από την πλευρά της, η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΔΟΕ) στην ανακοίνωσή της κατηγορεί μεταξύ άλλων την κυβέρνηση ότι «συνεχίζει την ανεύθυνη και επικίνδυνη διαχείριση με την απουσία λήψης οποιουδήποτε μέτρου για την προστασία της υγείας και της ζωής εκπαιδευτικών και μαθητών», ότι «έδειξε το αντιεκπαιδευτικό πρόσωπό της και με την επέκταση του ωραρίου λειτουργίας του νηπιαγωγείου και των νηπιαγωγών»

και ότι «επιχειρεί να εφαρμόσει την αξιολόγηση σχολικής μονάδας του νόμου 4692/2020, που ψήφισε πέρυσι και ο κλάδος έχει απορρίψει».

Η ανακοίνωση της ΓΑΔΑ για το συλλαλητήριο στην Αθήνα

«Την 13.00 ώρα σήμερα, με πρωτοβουλία Φοιτητικών Συλλόγων, πραγματοποιήθηκε συνάθροιση 2.000 περίπου ατόμων, στον χώρο των Προπυλαίων του Πανεπιστημίου Αθηνών και ακολούθησε πορεία μέσω των οδών Πανεπιστημίου και Σταδίου, μέχρι τον χώρο μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Οι συγκεντρωμένοι παρέμειναν στο σημείο επί μία ώρα και στη συνέχεια αποχώρησαν μέσω της οδού Πανεπιστημίου και η συγκέντρωση-πορεία ολοκληρώθηκε ομαλά την 15.30 ώρα στα Προπύλαια.

Στο διάστημα της συγκέντρωσης και της πορείας, υπήρξε σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας στις οδούς Πανεπιστημίου, Σταδίου, Φιλελλήνων, Αμαλίας και τμήμα της Λεωφόρου Βασ. Σοφίας.»

Πορεία φοιτητών και στη Θεσσαλονίκη

Συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας, ενάντια στο νέο νόμο για τις ανώτατες σχολές, πραγματοποίησαν το μεσημέρι φοιτητές στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Οι φοιτητές συγκεντρώθηκαν στο άγαλμα του Βενιζέλου, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι και έκαναν πορεία μέσω των οδών Εγνατία, Αγίας Σοφίας, Τσιμισκή, Ίωνος Δραγούμη, φτάνοντας στην οδό Αγίου Δημητρίου, έξω από το ΥΜΑΘ.

Εκεί, πραγματοποίησαν δρώμενο, σχηματίζοντας με πικέτες τη φράση "Ανοιχτές Σχολές" , άναψαν δύο πυρσούς και φώναξαν συνθήματα κατά της "αστυνομικής βίας" και της "κρατικής καταστολής".

Η διαμαρτυρία ολοκληρώθηκε έξω από το ΥΜΑΘ χωρίς να σημειωθούν επεισόδια.