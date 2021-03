Κόσμος

Ιταλία: μεγάλη μείωση στο προσδόκιμο ζωής λόγω της πανδημίας

Η Ιταλία ξεπέρασε αυτή την εβδομάδα τους 100.000 θανάτους λόγω κορονοϊού.

Το προσδόκιμο ζωής μειώθηκε στην Ιταλία σχεδόν κατά ένα έτος, στα 82,3 χρόνια, λόγω της πανδημίας, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εθνική στατιστική υπηρεσία (Istat).

Η Ιταλία ήταν μια από χώρες που επλήγησαν πιο πολύ από την Covid και η πρώτη που επηρεάστηκε στην Ευρώπη από το πρώτο κύμα. Αυτή την εβδομάδα ξεπέρασε το φράγμα των 100.000 θανάτων.

Οι εκτιμήσεις για το 2020 «υποδηλώνουν μια ξαφνική παύση και μια σημαντική αντιστροφή στη θετική τάση που παρατηρούνταν τα τελευταία χρόνια σε ό,τι αφορά το προσδόκιμο ζωής», σύμφωνα με την Istat.

Οι περιοχές στο βόρειο τμήμα της χώρας, οι πλέον πληγείσες από τον ιό, είναι επίσης αυτές όπου το προσδόκιμο ζωής μειώθηκε περισσότερο: στη Λομβαρδία, τον κινητήρα της οικονομίας της χώρας, μειώθηκε από τα 83,7 στα 81,2 έτη.

Πριν από την πανδημία, το προσδόκιμο ζωής είχε διαμορφωθεί από τα 81,7 έτη το 2010 στα 83,2 έτη το 2019.

Σύμφωνα με την Istat, ο μέσος όρος στην ΕΕ ήταν το 2018 τα 81 έτη το 2018, έτος για το οποίο υπάρχουν τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία.

Στην έκθεσή της η Istat τόνισε επίσης την ‘ψηφιακή’ ανομοιογένεια της χώρας, ένα από τα ζητήματα που αναμένεται να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης που χρηματοδοτείται από τις Βρυξέλλες.

Ένα τρίτο των νοικοκυριών στην Ιταλία δεν έχει ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σύνδεση στο Διαδίκτυο και το 24% του πληθυσμού δεν έχει χρησιμοποιήσει το Ίντερνετ κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών μηνών. Την ίδια ώρα, οι «τακτικοί χρήστες του Διαδικτύου» αυξήθηκαν από το 44% το 2019 στο 70%.