Τεχνολογία - Επιστήμη

Άγιο Όρος: φωτοβολταϊκά στις Μονές για καθαρή ενέργεια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε νέα ενεργειακή εποχή μπαίνει το Άγιο Όρος. Πως ηλεκτροδοτούνται σήμερα τα μοναστήρια.

Την απόφαση για την χρηματοδότηση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων στο Άγιον Όρος από ευρωπαϊκά κονδύλια υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πεδίων, η κατασκευή των απαιτούμενων υποδομών για τη συγκέντρωση, μεταφορά και διανομή της παραγόμενης ενέργειας στον τόπο κατανάλωσης, καθώς και η εγκατάσταση διατάξεων αποθήκευσης και ρύθμισης της διάθεσης της ενέργειας που θα καλύψει τις ανάγκες ηλεκτροδότησης των Ιερών Μονών.

Σε δηλώσεις του ο κ. Τζιτζικώστας επισήμανε, μεταξύ άλλων, ότι σήμερα «οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια στο Περιβόλι της Παναγίας καλύπτονται κυρίως με τη λειτουργία ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, τα οποία καταναλώνουν πετρέλαιο, ενώ γίνεται και εκτεταμένη χρήση καύσης ξύλων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας». Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει και δεν έχει προβλεφθεί σύνδεση με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, κάθε μοναστήρι είναι ενεργειακά ανεξάρτητο, όμως ανακύπτουν πολλά προβλήματα.

Σε αυτά περιλαμβάνονται οι υψηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, η ηχορύπανση από τη λειτουργία των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών τα οποία πολλές φορές είναι παλαιά με πολύ θόρυβο και χαμηλή απόδοση, η σημαντική δαπάνη αλλά και δυσκολίες για την προμήθεια, μεταφορά και αποθήκευση των καυσίμων καθώς και η δυσκολία κάλυψης των σταδιακά αυξανόμενων ενεργειακών αναγκών.

Με την παρέμβαση, άλλωστε, που αφορά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων θα διασφαλιστούν η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του Αγίου Όρους, η προστασία του περιβάλλοντος, η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, αλλά και η προστασία του μοναδικού φυσικού και περιβαλλοντικού δυναμικού του Αγίου Όρους (το οποίο είναι χαρακτηρισμένο ως ζώνη Natura 2000 και είναι ενταγμένο στο κατάλογο των μνημείων της UNESCO).

«Πρόκειται για μια παρέμβαση ζωτικής σημασίας για τους μοναχούς και τους επισκέπτες, με σεβασμό στο περιβάλλον, που θα μειώσει το ενεργειακό κόστος και θα ηλεκτροδοτήσει τα μοναστήρια με ‘καθαρή' ενέργεια, εξασφαλίζοντας παράλληλα ενεργειακή επάρκεια», τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας.

Ο προϋπολογισμός της παρέμβασης είναι 13 εκ. ευρώ και χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.