Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΕΜΑ: Υπό διαρκή παρακολούθηση τα εμβόλια που έχουν εγκριθεί στην ΕΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε εκπρόσωπος της Κομισιόν για τα περί απόσυρσης προβληματικής παρτίδας εμβολίων από ορισμένες χώρες.

Της ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες, Μαρίας Αρώνη

Καθώς προχωρούν οι εμβολιασμοί, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) παρακολουθεί συνεχώς τα εγκεκριμένα στην ΕΕ εμβόλια κατά της COVID-19, επεσήμανε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα Υγείας, Στέφαν ντε Κέρσμακερ.

Ερωτηθείς κατά τη σημερινή ενημέρωση της Επιτροπής προς τον Τύπο, αν αληθεύει ότι κάποιες χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Αυστρίας, έχουν αποσύρει προβληματική παρτίδα εμβολίων της AstraZeneca, o Στέφαν ντε Κέρσμάκερ παρέπεμψε στα ίδια τα κράτη-μέλη για τις αποφάσεις που έχουν λάβει. Τόνισε, ωστόσο, ότι τα εμβόλια κατά της COVID-19 που έχουν εγκριθεί από τον ΕΜΑ, παρακολουθούνται και αξιολογούνται από τον Οργανισμό όσο προχωρούν οι εμβολιασμοί. «Ο ΕΜΑ συνεχίζει να ελέγχει τη χρήση των εμβολίων, ακόμα και μετά την έγκρισή τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται, ότι στην ανακοίνωση του ΕΜΑ στις 29 Ιανουαρίου για την έγκριση του εμβολίου της AstraZeneca (όπως και για κάθε «υπό όρους» εγκεκριμένο εμβόλιο κατά της COVID-19), αναφέρεται συγκεκριμένα: «Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του εμβολίου θα συνεχίσουν να παρακολουθούνται καθώς χρησιμοποιείται σε ολόκληρη την ΕΕ, μέσω του συστήματος φαρμακοεπαγρύπνησης της ΕΕ και πρόσθετων μελετών από την εταιρεία και από τις ευρωπαϊκές Αρχές».