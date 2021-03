Πολιτική

Διερευνητικές επαφές: νέος γύρος στην Αθήνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν πληροφορίες απο διπλωματικές πηγές για τον χρόνο διεξαγωγής των συνομιλιών.

(εικόνα απο τον προηγούμενο γύρο των επαφών, στην Κωνσταντινούπολη)

Θετική ήταν η απάντηση της Τουρκίας στην Ελλάδα για συνέχιση των διερευνητικών επαφών, αυτήν την φορά επί ελληνικού εδάφους.

Έτσι, ο νέος γύρος συνομιλιών θα γινει στην Αθήνα.

Όπως αναφέρουν τουρκικά ΜΜΕ, οι διερευνητικές επαφές Ελλάδας - Τουρκίας, θα συνεχιστούν με τον 62ο γύρο στην Αθήνα, στις 15 και 16 Μαρτίου,