Γονείς σκότωσαν το μωρό τους - Κάρφωσαν βελόνες στην καρδιά του

Το κοριτσάκι άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο.

Σοκ έχει προκαλέσει ο φρικτός θάνατος μιας 3χρονης ατην Αργεντινή.

Η μικρή Maia Vallejos, η οποία βρέθηκε με βελόνες καρφωμένες συγκεκριμένα στην καρδιά και στον έναν πνεύμονα, άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο από ανακοπή καρδιάς εξαιτίας μόλυνσης που "έπληξε" τα ζωτικά της όργανα.

Οι γονείς της συνελήφθησαν και κατηγορούνται ότι τη σκότωσαν κατά τη διάρκεια σατανιστικής τελετής.

Οι ιατροδικαστές έμειναν άναυδοι κατά τη διάρκεια της νεκροψίας βλέποντας τις δύο μεγάλες βελόνες να έχουν τρυπήσει την καρδιά και τον έναν πνεύμονα της μικρής.

Σύμφωνα μάλιστα με τα τοπικά Μέσα, η μία από τις βελόνες, μήκους 10 περίπου εκατοστών, που ήταν καρφωμένη στην καρδιά της 3χρονης χρησιμοποιείται για να ράψουν μπάλες ποδοσφαίρου.

Η άλλη βελόνα πιστεύεται ότι τοποθετήθηκε λίγο πριν από το θάνατό της, τραυματίζοντας τον πνεύμονα και προκαλώντας της σήψη.

Οι Αρχές της επαρχίας Chaco στη βόρεια Αργεντινή ανακοίνωσαν ότι ερευνούν όλες τις πιθανότητες, συμπεριλαμβανομένης της σατανιστικής τελετής.

Η 20χρονη μητέρα της Maia και ο 19χρονος πατριός της προσπάθησαν να διαφύγουν, υπό τον φόβο λιντσαρίσματος, ωστόσο συνελήφθησαν από την αστυνομία στα περίχωρα του χωριού Quitilipi όπου διέμεναν και προφυλακίστηκαν.

Η άκαρδη μητέρα του μικρού κοριτσιού, η οποία υποστήριξε ότι είναι τεσσάρων μηνών έγκυος υπέβαλε πάντως αίτημα, μέσω του συνηγόρου της, να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό αφού ισχυρίστηκε πως έπεσε θύμα ξυλοδαρμού στη φυλακή.

Από την πλευρά του, ο βοηθός γενικού εισαγγελέα της Chaco, Miguel Fonteina τόνισε η Maia «υπέστη κάτι τρομακτικό», ενώ η εισαγγελέας Cristian Arana επιβεβαίωσε ότι οι βελόνες τρύπησαν τον πνεύμονα και την καρδιά του μικρού κοριτσιού: «Η βελόνα τής προκάλεσε γενική λοίμωξη, φλεγμονή στους πνεύμονες και τα νεφρά, οδηγώντας σε καρδιακή ανακοπή».

Μιλώντας, δε, μετά τη σύλληψη των υπόπτων, πρόσθεσε: «Δεν θέλουμε να πούμε πού κρατούνται επειδή οι άνθρωποι στο Quitilipi είναι εξοργισμένοι και θέλουμε να διαφυλάξουμε τη σωματική τους ακεραιότητα».

Πηγή με γνώση των ερευνών, ανέφερε στα τοπικά ΜΜΕ ότι οι αρχές ερευνούν ένα σενάριο, βάσει του οποίου ο θάνατος του μικρού κοριτσιού μπορεί να σχετίζεται με «κάποιο είδος τελετουργίας».

Η Maia κηρύχθηκε νεκρή λίγο μετά την άφιξή της στο νοσοκομείο του Quitilipi (περίπου 1.100 χλμ. βόρεια του Μπουένος Άιρες) στις 4 Ιουνίου.

Ζούσε με τη μητέρα και τον πατριό της σε ένα ερειπωμένο σπίτι απέναντι από ένα εργοστάσιο ξυλείας. Οι εργάτες εκεί έδωσαν κατάθεση στο πλαίσιο της έρευνας, ενώ σύμφωνα με την Arana «περιμένουμε σύντομα περισσότερες πληροφορίες» που θα ρίξουν φως στη φρικιαστική υπόθεση.