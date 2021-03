Κοινωνία

Συνελήφθη καθηγήτρια “αρνητής μάσκας”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η εκπαιδευτικός δεν φοράει μάσκα μέσα και έξω από τις αίθουσες διδασκαλίας και ενθαρρύνει τους μαθητές της να κάνουν το ίδιο Σε βάρος της κατέθεσαν και εκπαιδευτικοί από άλλα σχολεία.

Συνελήφθη μετά από σε βάρος της καταγγελία του διευθυντή Γυμνασίου της Μυτιλήνης όπου υπηρετεί, καθηγήτρια μέσης εκπαίδευσης που αρνείται να φορέσει μάσκα στη διάρκεια του μαθήματος. Με εντολή της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Μυτιλήνης που παρέλαβε τη μήνυση αστυνομικοί μετέβησαν στο σχολείο και τη συνέλαβαν.

Σε βάρος της κατέθεσαν και εκπαιδευτικοί από άλλα σχολεία οι οποίοι κατήγγειλαν ότι σε όλα τα σχολεία όπου υπηρετεί η καθηγήτρια συμπληρώνοντας το ωράριο της δεν φοράει μάσκα μέσα και έξω από τις αίθουσες διδασκαλίας και ενθαρρύνει τους μαθητές της να κάνουν το ίδιο.

Η καθηγήτρια αρνήτρια της μάσκας στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη και παραπέμφθηκε να δικαστεί σε τακτική δικάσιμο για παράβαση της νομοθεσία περί διάδοσης ασθενειών κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση.

Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου διατάχθηκε σε βάρος της Ένορκη Διοικητική Εξέταση.