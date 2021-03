Πολιτική

Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης επενδύει στο διχασμό (βίντεο)

Παρέμβαση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ , με αφορμή τα χθεσινά επεισόδια στη Νέα Σμύρνη. Τι του απάντησε η Κυβερνητική Εκπρόσωπος.

«Η Ελλάδα του 2021, δεν θα επιστρέψει στη δεκαετία του 1950», διαμηνύει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε παρέμβασή του μετά τα χθεσινά επεισόδια στη Νέα Σμύρνη.

Ο Αλέξης Τσίπρας κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι δεν έχει λειτουργήσει ως εγγυητής της ενότητας και πως στρέφεται ξανά στο όπλο των αποτυχημένων, τον διχασμό.

Αναλυτικά η παρέμβαση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ:

«Πιστεύω βαθιά ότι ο μόνος τρόπος για να ξεπερνάμε τις δυσκολίες είναι η ενότητα και η κοινωνική ομοψυχία. Στη Δημοκρατία, εγγυητής αυτής της ενότητας είναι ο Πρωθυπουργός. Που οφείλει πάντα να ενεργεί με γνώμονα τη διατήρηση της κοινωνικής ειρήνης. Δυστυχώς όμως, ο κ. Μητσοτάκης έχει αποτύχει στην αποστολή του. Απέτυχε παταγωδώς στη διαχείριση της πανδημίας. Απέτυχε να συγκρατήσει τη βαθιά ύφεση στην οικονομία. Και σήμερα, έρχεται να επιστρατεύσει το ύστατο όπλο των αποτυχημένων: Το διχασμό.

Την ώρα που η ψυχραιμία και η ενσυναίσθηση θα έπρεπε να τον χαρακτηρίζουν, επιλέγει να επιτεθεί με διάγγελμα στους νέους, τους οικογενειάρχες, τους πολίτες μιας μεσοαστικής γειτονιάς των Αθηνών και φυσικά, στον ΣΥΡΙΖΑ και εμένα προσωπικά. Εμείς είμαστε συνηθισμένοι. Άλλωστε, το δόγμα ότι για όλα φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ το ξανακούσαμε και όταν οι ίδιοι πάλι, έριχναν τη χώρα στα βράχια της χρεοκοπίας.

Το θέμα μας όμως είναι οι πολίτες. Οι νέες και τις νέοι που ξυλοκοπούνται αναίτια. Οι άνθρωποι που τρομοκρατούνται μέσα στις ίδιες τους τις γειτονιές. Ο ολισθηρός κατήφορος της έντασης πρέπει να τελειώσει εδώ. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα, φορώντας μάλιστα το εθνόσημο, να χτυπάει ανελέητα και να απειλεί ζωές συμπολιτών του, με την ανοχή της κυβέρνησης. Όπως και κανένας δεν έχει το δικαίωμα να χτυπά αστυνομικούς, με τρόπο φρικτό και απάνθρωπο.

Καλώ τον κ. Μητσοτάκη να σταματήσει να επενδύει στο διχασμό. Η Ελλάδα του 2021, δεν θα επιστρέψει στη δεκαετία του 1950. Έχουμε την ευθύνη να μην το επιτρέψουμε. Έχουν την ευθύνη να μην το συνεχίσουν».

Πελώνη: Κουνώντας το δάχτυλο, δείχνει μόνος του τον εαυτό του

Άμεση ήταν η απάντηση της κυβερνητικής εκπροσώπου Αριστοτελίας Πελώνη, η οποία δήλωσε:

«Όλοι οι Έλληνες έχουν διαπιστώσει και διαπιστώνουν καθημερινά ποιος επενδύει στον διχασμό και την πόλωση. Δυστυχώς για τον κ. Τσίπρα, είναι τα έργα που μετρούν. Και τα λόγια του που τον συνοδεύουν. Το «ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν» όχι μόνο δεν το ξέχασε, αλλά συνεχίζει στον ίδιο δρόμο. Κουνώντας το δάχτυλο, ο κ. Τσίπρας στο τέλος καταλήγει να δείχνει μόνος του τον εαυτό του.

Υ.Γ. Ακόμα περιμένουμε να πάρει θέση για τις συνεχείς διαδηλώσεις εν μέσω πανδημίας και για το αν δέχεται το ρίσκο που αφορά την υγεία των άλλων και όχι τη δική του.»