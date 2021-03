Πολιτισμός

Bafta 2021: οι ταινίες με τις περισσότερες υποψηφιότητες

Ποιες ταινίες βρίσκονται στην κορυφή του καταλόγου με τις υποψηφιότητες. Πότε θα ανακοινωθούν οι νικητές.

Οι ταινίες "Nomadland" και "Rocks" βρίσκονται στην κορυφή του καταλόγου των υποψηφιοτήτων για τα βραβεία Bafta, συγκεντρώνοντας η κάθε μία 7 υποψηφιότητες, όπως έγινε σήμερα γνωστό από τον βρετανικό κινηματογραφικό οργανισμό.

Έχοντας θριαμβεύσει στις Χρυσές Σφαίρες, το "Nomadland", έχει προταθεί στην κατηγορία της καλύτερης ταινίας. Μαζί του, η ταινία "The Father" με τον Άντονι Χόπκινς, το "The Mauritanian", το φεμινιστικό θρίλερ "Promising Young Woman" και το δράμα "Η δίκη των 7 του Σικάγο".

Το "Nomadland" κατάφερε να κερδίσει τη Χρυσή Σφαίρα καλύτερης δραματικής ταινίας. Η σκηνοθέτριά του, η Κινέζα Κλοέ Ζάο, 38 ετών, έγινε η δεύτερη γυναίκα στην ιστορία των Χρυσών Σφαιρών που τιμήθηκε σε αυτήν την κατηγορία, μετά τη Μπάρμπαρα Στρέιζαντ το 1984.

Με επτά υποψηφιότητες, επίσης, η ταινία "Rocks" της Βρετανίδας Σάρα Γκάβρον ακολουθεί μια 15χρονη από το Λονδίνο, την οποία εγκατέλειψε η μητέρα της όμως έχει τη στήριξη της παρέας των φίλων της.

Η Μπάκι Μπακρέι είναι προτεινόμενη στην κατηγορία καλύτερης ηθοποιού όπως η Κοζάρ Άλι στην κατηγορία β΄ γυναικείου ρόλου σε αυτήν την ταινία, που ξεχωρίζει για το καστ της.

Η ασπρόμαυρη ταινία "Mank", η ταινία "Minari" και οι ταινίες "The Father" και "Promising Young Woman" συγκεντρώνουν έξι υποψηφιότητες έκαστη.

Πέρυσι, ο κατάλογος των υποψηφιοτήτων είχε επικριθεί για την έλλειψη ποικιλομορφίας. Οι υποψηφιότητες για τα κινηματογραφικά βραβεία του 2020 δεν συμπεριελάμβαναν κανέναν μη λευκό ηθοποιό στις τέσσερις βασικές κατηγορίες και δεν προτάθηκε καμία σκηνοθέτρια.

Φέτος, τέσσερις σκηνοθέτριες είναι υποψήφιες για το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας, μια πρώτη.

Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν στις 11 Απριλίου σε μια τελετή, που θα διεξαχθεί χωρίς κοινό, εξαιτίας της πανδημίας του νέου κορονοϊού.