Ολυμπιακός - Παπασταθόπουλος: Θα νικήσουμε την Άρσεναλ

Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος γνωρίζει όσο λίγοι τους “κανονιέρηδες” και είχε πολλά να πει στη συνέντευξη Τύπου εν όψει της αναμέτρησης.

Στη συνέντευξη Τύπου για την πρώτη “μάχη” του Ολυμπιακού με την Άρσεναλ στους “16” του Europa League δεν θα... μπορούσε να παραστεί άλλος παίκτης των “ερυθρόλευκων” παρά ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος. «Θα είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι για εμένα γιατί δεν είναι εύκολο να παίζεις εναντίον της προηγούμενης ομάδας σου. Ήμουν εκεί μέχρι πριν δύο μήνες και θα παίξω εναντίον των πρώην συμπαικτών μου. Σίγουρα, όμως, θα είναι και μια πρόκληση. Και αγωνιστικά θέλω να νικήσω,» δήλωσε ο “Socrates” πριν τον αυριανό αγώνα με τους “κανονιέρηδες” στο “Γ. Καραϊσκάκης”.

Αναφερόμενος στους Ομπαμεγιάνκ και Λακαζέτ ο Παπασταθόπουλος είπε: «Είναι μεγάλοι παίκτες, μπορούν να νικήσουν στην καλή μέρα τους κάθε ματς, αλλά πιστεύω ότι τώρα δεν θα είναι σε καλή ημέρα και εμείς θα νικήσουμε».

Αναλυτικά, ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου πριν τον αγώνα με τους Λονδρέζους:

Για τα δύο ματς και τα δικά του συναισθήματα, ο Παπασταθόπουλος εξήγησε: «Θα είναι δύο ξεχωριστά ματς. Θα κριθούν στις λεπτομέρειες. Θα ακολουθήσουμε τη στρατηγική μας και ό,τι μας πει ο προπονητής. Σίγουρα θα είναι διαφορετικό παιχνίδι για εμένα γιατί δεν είναι εύκολο να παίζεις εναντίον της προηγούμενης ομάδας σου. Ήμουν εκεί μέχρι πριν δύο μήνες και θα παίξω εναντίον των πρώην συμπαικτών μου. Σίγουρα, όμως, θα είναι και μια πρόκληση. Και αγωνιστικά θέλω να νικήσω».

Ρωτήθηκε αν θεωρεί πως κάτι έχει αλλάξει στην Άρσεναλ από τότε που έφυγε και τι έχουν συζητήσει για την άμυνα και τα γκολ από στατικές φάσεις και απάντησε: «Η Άρσεναλ δεν θα είναι όπως πέρυσι. Έχει έναν προπονητή που πλέον είναι πάνω από 15 μήνες στην ομάδα. Στο πρωτάθλημα δεν τα πηγαίνει καλά, παρότι είναι από τις κορυφαίες ομάδες στην Αγγλία. Δεν έχουν παιχνίδια ούτε στα εγχώρια Κύπελλα. Το Europa League είναι το πιο σημαντικό γι’ αυτούς. Θα είναι για εμάς πιο δύσκολα από πέρυσι, αλλά εμείς θα πρέπει να κάνουμε το παιχνίδι μας και να σκεφτούμε και στα δύο ματς τη νίκη. Για τα γκολ που δεχόμαστε δεν είναι κάτι που βελτιώνεται αμέσως. Σε κάποια ματς δίνεις ευκαιρίες στον αντίπαλο και δεν δέχεσαι γκολ από τύχη. Και άλλα στα οποία δεν δέχεσαι φάσεις και τρως ένα γκολ από μία. Δουλεύουμε με τον προπονητή, αναλύουμε την κατάσταση και με το βίντεο και με το χρόνο και τη σκληρή δουλειά θα βελτιωνόμαστε συνέχεια».

Έχει επικοινωνία με κάποιον από τους παλιούς συμπαίκτες του και τι θα έλεγε στους νυν συμπαίκτες του για την Άρσεναλ; Ο Παπασταθόπουλος είπε: «Έχω σχέσεις με τους πρώην συμπαίκτες μου και στην Άρσεναλ, όπως και στην Ντόρτμουντ και στην Μίλαν. Αυτά συμβαίνουν πάντα στο ποδόσφαιρο. Τώρα παίζει ο Ολυμπιακός με την Άρσεναλ, θα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι εμείς. Αν θα πρέπει να προσέξουμε κάτι περισσότερο θα το συζητήσουμε με τον προπονητή μας, το έχουμε κάνει ήδη. Και αν είναι να βγάλουμε κάτι στο γήπεδο θα το δείτε κι εσείς στο γήπεδο».

Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος αναφέρθηκε εν συνεχεία στο ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί ο Εμβιλά ως στόπερ, αλλά και στη σημασία να έχει καιρό έναν προπονητή μία ομάδα, όπως συμβαίνει με τον Μαρτίνς: «Ούτε εμένα ούτε την ομάδα επηρεάζουν οι αλλαγές. Όποιος και να παίξει θα κάνει τη δουλειά που πρέπει με βάση τις οδηγίες του προπονητή. Είναι πολύ σημαντικό που ο Ολυμπιακός έχει χρόνια τον ίδιο προπονητή. Συμβαίνει σπάνια στην Ελλάδα και είναι στα συν του Ολυμπιακού που το διαχειρίστηκε έτσι. Ο προπονητής έχει βελτιώσει πολύ την ομάδα, στην Ευρώπη ο Ολυμπιακός έχει ένα "μέταλλο". Κι αυτό είναι πολύ σημαντικό».

Για την αποχώρησή του από την Άρσεναλ και για το πως θα πρέπει να σταματήσει τους Ομπαμεγιάνγκ και Λακαζέτ ο Ολυμπιακός, ο Παπασταθόπουλος επεσήμανε: «Για το τι έγινε στο παρελθόν, δεν είναι της στιγμής. Το ξέρω καλά εγώ, ο προπονητής και οι άνθρωποι της ομάδας. Αντιμετώπισα κάθε δυσκολία. Προσπάθησα να είμαι επαγγελματίας από την πρώτη ως την τελευταία στιγμή. Ομπαμεγιάνκ και Λακαζέτ είναι μεγάλοι παίκτες, μπορούν να νικήσουν στην καλή μέρα τους κάθε ματς, αλλά πιστεύω ότι τώρα δεν θα είναι σε καλή ημέρα και εμείς θα νικήσουμε».