Guardian - Εμβόλιο Pfizer: Τι έδειξε ο εμβολιασμός εφήβων στο Ισραήλ

Τι υποστηρίζει υψηλόβαθμος Ισραηλινός αξιωματούχος στη βρετανική εφημερίδα.

Δεν παρουσιάστηκαν σοβαρές παρενέργειες σε 600 παιδιά στο Ισραήλ στα οποία χορηγήθηκε το εμβόλιο των Pfizer/BionTech, γεγονός που δίνει ελπίδες στους επιστήμονες για την ασφάλειά του ακόμη και σε ανήλικα άτομα, όπως δηλώνει Ισραηλινός αξιωματούχος στην εφημερίδα "Guardian".

Τα παιδιά, μερικά από τα οποία πάσχουν από κυστική ίνωση (που επηρεάζει τους πνεύμονες) δεν συμμετείχαν σε κλινική δοκιμή, όπως διευκρινίζεται.

«Εκατοντάδες παιδιά, ηλικίας μεταξύ 12 και 16 ετών που έλαβαν το εμβόλιο των Pfizer / BioNtech στο Ισραήλ δεν παρουσίασαν σοβαρές παρενέργειες», υποστηρίζει υψηλόβαθμος Ισραηλινός αξιωματούχος στη βρετανική εφημερίδα Guardian.

Το υπουργείο Υγείας του Ισραήλ έχει συστήσει τον εμβολιασμό ορισμένων εφήβων εφόσον πάσχουν από υποκείμενα νοσήματα που τους καθιστούν ευεπίφορους στον κορονοϊό.

«Έχουμε εμβολιάσει μέχρι στιγμής περίπου 600 παιδιά», δήλωσε ο Μποάζ Λεβ, επικεφαλής της ειδικής ομάδας για τα εμβόλια. Πρόσθεσε πως «δεν είδαμε σημαντικές παρενέργειες. Αυτό είναι ενθαρρυντικό.»

Εν τω μεταξύ, ο αμερικανικός φαρμακευτικός κολοσσός "Pfizer" έχει ξεκινήσει κλινική μελέτη σε παιδιά, ηλικίας 12 έως 15 ετών και αναμένει να ξεκινήσει μια άλλη, με τη συμμετοχή παιδιών ηλικίας από 5 έως 11 ετών, σχετικά με την ασφάλεια του εμβολίου.