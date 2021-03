Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας: Καθημερινά γεμίζει ένα νοσοκομείο με περιστατικά COVID-19

Έκκληση προς ιδιώτες γιατρούς να ενισχύσουν το ΕΣΥ. Τι είπε για την αύξηση των εισαγωγών στα νοσοκομεία και τους εμβολιασμούς.

Την κρισιμότητα της κατάστασης αναφορικά με την επιδημιολογική εικόνα στην Αττική, υπογράμμισε ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, κατά την τακτική ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας.

«Μόνο χθες είχαμε 185 εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα εφημερεύοντα νοσοκομεία της Αττικής. Αν υπολογίσετε ότι ένα μεσαίο νοσοκομείο της χώρας έχει περίπου 200 κλίνες, τότε βλέπετε ότι κάθε μέρα -τις τελευταίες ημέρες- σε κάθε εφημερία γεμίζει ένα νοσοκομείο» υπογράμμισε.

Σημείωσε πως με τις 5 νέες κλίνες ΜΕΘ-COVID στο “Ιπποκράτειο”, ο συνολικός αριθμός τους έχει ανέλθει σε 1.404.

Με αφορμή τα επεισόδια της Νέας Σμύρνης, ο Υπουργός Υγείας τόνισε πως «η ένταση των τελευταίων ημερών δεν βοηθά κανέναν και δεν οδηγεί πουθενά».

Ο κ. Κικίλιας συμπλήρωσε πως στη μάχη κατά της πανδημίας μπαίνει το ιδιωτικό θεραπευτήριο “Ερρίκος Ντυνάν”, ενώ το “Σεισμανόγλειο” θα δέχεται αποκλειστικά ασθενείς με COVID-19. Αύριο μπαίνει το Ιατρικό Περιστερίου και το “Λητώ”. «Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε το ΕΣΥ», είπε και απηύθυνε κάλεσμα σε ιδιώτες γιατρούς προκειμένου να ενισχύσουν την προσπάθεια.

Σε ό,τι αφορά την πορεία των εμβολιασμών, είπε πως έχει εμβολιαστεί με τη μία δόση το 7,62% του πληθυσμού και 3,64% και με τις δύο δόσεις.